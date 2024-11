¿Ornella Sierra estará en la próxima temporada de ‘MasterChef Celebrity’? Esto dijo la influencer

Ornella Sierra dejó una pequeña pista para sus seguidores en Instagram en donde habría dado a entender si le gustaría participar en la próxima edición de ‘MasterChef Celebrity’ Colombia, aprovechando su paso por el estudio del programa para contar si su futuro en este show es un hecho o son solo rumores.

La creadora de contenido logró abrirse paso más allá de las redes sociales gracias a su popularidad al participar en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, donde si bien solo estuvo 105 días, igualmente logró ganarse el corazón de muchos televidentes y varios seguidores en el proceso.

Y tal fue el punto de su popularidad que actualmente se convirtió en una figura destacada de la próxima entrega de este reality show, pero no como participante, sino como host digital, aprovechando su experiencia en estas plataformas para compartir información y algunas ocurrencias sobre lo que sucede dentro de la casa/estudio.

Pero ahora que Ornella Sierra tiene relación con RCN, muchos usuarios de las redes sociales especulan que la influencer podría figurar en una futura entrega de MasterChef Celebrity, un rumor que ha tomado cada vez mayor peso.

Y justamente a través de una historia en Instagram, la joven decidió arrojar algo de luz al respecto mientras estaba de paso por el estudio del show culinario.

“Vamos a hacer el unboxing de la caja [misteriosa]. Ya quiero estar llorando porque no me sale la receta (...) ¿Me imaginan en MasterChef? Claro que sí, yo me imagino ya” dijo la colombiana, escribiendo también la frase “empezamos a manifestar para el 2026″, dando a entender que su participación no podría estar contemplada para el próximo año.

Los fans de Ornella Sierra quieren verla en MasterChef Celebrity

A través de su canal en YouTube, la creadora de contenido ha estado publicando varios videos en los que se muestra cocinando varias recetas en compañía de algunos invitados especiales.

Sin embargo, el hecho de que siempre termina su receta de manera exitosa y las divertidas y a veces peligrosas situaciones que genera en su cocina a la hora de grabar, han sido razones suficientes para que sus fans le pidan a RCN que la invite a una próxima temporada de MasterChef Celebrity.

“El año que viene queremos verla en MasterChef Colombia”, “Ornella para MasterChef Celebrity en la próxima temporada por favor!”, “Estoy segura que si Ornella va a MasterChef todo el mundo lo va a ver por los desastres que va a hacer en la cocina jajajaja” y “RCN tiene rating garantizado si mete a Ornella con sus locuras” son algunos de los comentarios que se pueden en las publicaciones de Ornella Sierra.