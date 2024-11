Ornella reveló a la persona que la está preparando para ser presentadora de ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos’ ha sido una de las producciones recientes más exitosas de RCN y VIX. Tras su finalización, los seguidores del reality continúan atentos a la vida de los participantes. Una de las más comentadas es Ornella Sierra, influencer barranquillera, que ha destacado por su carisma, belleza y contenido en redes sociales; ahora Ornella se estrena en la televisión y ha decidido someterse a algunos cursos de presentación para lograr mejorar sus momentos en pantalla.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Ornella Sierra de ‘La casa de los famosos’ aclaró si está viviendo con Melfi en Bogotá

Hace algunas semanas, la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ anunció que el host digital que los acompañará en sus redes sociales será Ornella, cosa que tiene emocionados a varios de los integrantes del ‘team Papillente’ y a la misma barranquillera, que está más que satisfecha con sus proyectos frente a las cámaras. Aunque Ornella ya tenía un talento natural frente a las cámaras, decidió acudir a ayuda profesional para mejorar sus dotes de presentadora.

En sus redes sociales, compartió que la misma persona que preparó a Carla Giraldo para su etapa de presentadora, además de a presentadores como Laura Tobón y María Fernanda Aristizabal; su nombre es Victo Cárdenas y es un coach que se ha tomado la tarea de preparar a muchos para hablar frente a cámara sin intimidarse, Ornella es la siguiente en esta tarea.

Ornella Sierra confesó el acoso que está viviendo tras salir de ‘La Casa de los Famosos’

Aunque muchos agradecen el reconocimiento que ganaron gracias al reality, Ornella también contó parte de las circunstancias negativas que existen por estar expuestos a la grabación constante de un reality, Ornella comentó en sus redes sociales: “me empezaron a atacar y acosar, son temas que no tengo que darles explicaciones 24/7, los en vivos se empezaron a llenar de preguntar que no quería responder, estoy agradecido con ustedes; sin embargo, yo he intentado establecer límites que ustedes no han respetado, es emocionalmente agotador tener que estarles dando explicaciones de todo”.

Muchos de sus seguidores estuvieron de acuerdo con las afirmaciones de Ornella, y dejaron en claro que aunque siguen de cerca su relación con Miguel e interacciones, es necesario darles un espacio personal a todos los que participaron en el reality, además de entender que fuera del concurso tienen otras obligaciones que condicionan las veces que pueden conectarse a redes sociales.