Claudia Bahamón reveló que se tuvo que someter a una delicada cirugía para mejorar su salud

Claudia Bahamón es una destacada presentadora, modelo y empresaria colombiana, reconocida por su carisma en varias producciones de la televisión, la más recordada es ‘MasterChef Celebrity’, el reality de cocina que reta a los famosos a demostrar sus habilidades culinarias; en este reality Claudia crea especiales relaciones con los participantes del concurso, pero recientemente abrió su corazón para mencionar la cirugía que le cambió la vida.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Claudia Bahamón consiguió tremendo trabajo lejos de MasterChef y RCN

Muchas mujeres que se hacen implantes mamarios, se someten a la explantación de sus prótesis luego de que noten cambios en su cuerpo como problemas de salud, estos síntomas están catalogados como el ‘Síndrome de Asia’, definido por algunos doctores que investigan del tema como una condición autoinmune e inflamatoria que surge tras la exposición a sustancias como los implantes mamarios; aunque médicamente hay dudas sobre la veracidad de este síndrome, pero varias mujeres que tienen en común sus implantes, dicen que tras la explantación los síntomas negativos se fueron.

Claudia Bahamón es una de estas personas, aunque afirmó que inicialmente retirarse los implantes fue una elección en consecuencia con su activismo ambiental, tras los meses se dio cuenta de que tenía varios de los síntomas del ‘Síndrome de Asia’. La presentadora afirmó: “me desplastifique el cuerpo hace como cuatro años. Inicialmente me sentía incoherente. En ese momento, con lo de mis tetas si me sentía muy rara, decidí sacármelas un día y fue uno de los momentos más difíciles que he vivido. Ver ese plástico me hizo decir ‘dios mío, ¿qué hemos hecho con nuestro cuerpo?’. Respeto profundamente quienes quieren ponerse senos, pero los años nos hacen más consciente y pensé en los químicos que hay en nuestro cuerpo, creo que el síndrome de Asia sí existe, en el fondo creo que también lo tuve y quisa lo tengo”.

La presentadora sigue con su activismo ambiental y dejó ver que se siente conforme por tener su cuerpo natural, pero entiende a las personas que someten a algunos procesos quirúrgicos para mejorar la relación con su físico.