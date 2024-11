Prepárese: Así seran las restricciones víales durante los tres días de Rock al Parque en el Simón Bolívar

El próximo 9, 10 y 11 de noviembre en el Parque Simón Bolívar se realizará la versión XXVIII de Rock al Parque que este año cuenta con 58 bandas entre ellas los ganadores distritales de la Beca Festival Rock al Parque 2024 - Bogotá Ciudad Creativa de la Música.

Este festival es apto para mayores de 14 años de edad y las puertas se abrirán los tres días a partir de las 1 p.m. Las personas con discapacidad física o visual podrán ingresar por el costado occidental de la carrera 60 sentido norte - sur y quienes deseen llevar su vehículo podrán dejarlo en los parqueaderos cercanos al parque como el que está ubicado en La Bolera El Salitre y el de la Biblioteca Virgilio Barco.

Transporte público

Las rutas del SITP prestarán servicio de forma habitual los días del evento. Este conectará el Parque Simón Bolívar con la Troncal de la NQS y la calle 26. La Avenida Calle 63 estará cerrada entre avenida 68 y carrera 60 desde las 11 a.m. hasta las 11 p.m, durante los tres días del festival,pero se podrán utilizar la calle 26, la calle 53 y la Av. Calle 68 como posibles vías alternas.

Las baterías de baños estarán ubicadas en varios puntos del evento, se podrán identificar fácilmente por la señalización instalada. Así mismo, se encontrarán nueve puestos de salud equipados para atender eventualidades, en los cuales se podrá realizar una valoración inicial, atención inmediata y el traslado a un centro hospitalario si la situación lo requiere; dichos puestos de salud se encontrarán ubicados en los tres escenarios. También se contará con ambulancias en caso de requerirse algún traslado.

No está permitido el ingreso de comidas ni bebidas. Rock al Parque contará con una zona gastronómica que tiene más de 10 restaurantes. Se recomienda disponer de dinero en efectivo, pues no hay cajeros automáticos ni pago con tarjetas débito o crédito en la mayoría de puntos. También habrá zonas de consumo controlado de bebidas alcohólicas a las que podrán ingresar solo los mayores de edad con su documento de identidad.

No se admite el ingreso de elementos cortopunzantes ya que pueden generar riesgos para los asistentes. Tampoco se puede ingresar con camisetas o prendas alusivas a equipos de fútbol, ni está permitido instalar elementos como carpas u objetos que obstruyan la movilidad del público.

No se permite el acceso de cámaras de video o de fotografía profesionales y no está permitida la manipulación de drones durante el desarrollo del festival. De igual forma, se recomienda no asistir en evidente estado de embarazo, teniendo en cuenta las dinámicas del evento.