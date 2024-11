Elon Musk criticó a Jennifer Lopez por no advertir sobre Sean ‘Diddy’ Combs

Jennifer Lopez ha sido muy señalada luego del arresto del rapero Sean ‘Diddy’ Combs, ya que tuvo una relación sentimental con él. Elon Musk no quedó fuera de quienes la han criticado, cuestionándola sobre por qué no advirtió a los demás sobre el magnate de la música, quien tiene más de 120 denuncias de agresión y abuso sexual.

Las palabras de Elon Musk fueron en una conversación con Joe Rogan justo antes de las elecciones de Estados Unidos. Destacó que si no advirtió a muchos sobre el riesgo de ‘Diddy’, por qué intentó ahora advertir a los estadounidenses contra Donald Trump.

“ Jlo era como su ex novia y es como ahora decidir que es como advertir a la gente contra Trump ¿Cuántas personas advirtió contra Diddy, verdad? Oh cero, está bien. Quizás no deberíamos confiar en su opinión ”, dijo Elon Musk en su diálogo con Rogan, reseñó The Mirror.

En las redes sociales, hay usuarios que han cuestionado si Jennifer Lopez fue cómplice de ‘Diddy’. Sin embargo, a la fecha, no hay ninguna denuncia en contra de la actriz y cantante.

Jlo mostró abiertamente su respaldo a Kamala Harris como candidata presidencial. De allí, que Elon Musk, ferviente colaborador de Trump, cuestionara su posición haciendo referencia al tema político.

Elon Musk resalta la responsabilidad de quienes conocían a ‘Diddy’, entre ellos Jennifer Lopez

Rogan le siguió el ritmo a Musk en la conversación, destacando que es curioso que muchas de las personas que iban a la fiestas de Sean ‘Diddy’ Combs, hayan apoyado a Harris.

“Es peculiar que tantos que frecuentaron sus reuniones ahora sean partidarios abiertos de Harris. Claramente, él también lo estaba haciendo por sus propios jollies, había algo enfermo al respecto”, dijo Rogan.

Elon Musk contestó que “la gente en la industria del entretenimiento musical tenía que saber que Diddy era como abusar, ya sabes, de los niños básicamente y, sin embargo, todavía lo alimentaban. ¿Dónde está la responsabilidad? Tenían que saberlo”.