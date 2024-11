Dolores te canta: la belleza del cuerpo, la belleza del alma, la belleza de la voz

Si Tolkien y Anne Rice imaginaban criaturas etéreas, quizás en Dolores te Canta habrían encontrado la versión que sobrepasaba sus imágenes más impensables: el compositor, intérprete y diseñador, un artista tal cual los había en el Renacimiento, también podría haber sido modelo de un Boticelli en tiempos, e inspiración de todos sus contemporáneos.

Pero más allá de esa presencia, el poder de su alma se transmite a través de su primer álbum, ‘Dolores te Canta’, donde tiene canciones como ‘Dolor y Travesura’ y explora en el pop y en los géneros latinos toda la majestuosidad de su voz y su presencia performática.

El cuerpo vestido y la voz desnuda: Dolores, artista caleño quien en 2022 se hizo famoso en el ‘Factor X’ es muchas personas a través de las historias que canta en este trabajo discográfico. NUEVA MUJER habló con el artista sobre todos los elementos de su universo, que componen un ser que se vuelva en un canto que traspasa corazones y hace vibrar almas.

¿Cómo es encarnar en tu corporeidad esa belleza absoluta, a través del cuerpo?

Es una bonita personalidad hacer un cuerpo que comunique, realmente, todas esas aspiraciones de belleza que tengo. Yo soy una persona muy estética, por lo que pienso siempre en movimiento. Yo soy una persona muy estética,por decirlo así. Soy una persona que crea imágenes y que piensa en imagen todo el tiempo. Entonces, para mí, sí, lo visual es completamente importante. Y en este hacer creativo y performático, sobre todo, he encontrado un interés muy grande, que es hacer un cuerpo que me permita performar un cuerpo dado a la escena, un cuerpo flexible, expresivo y preciso.

Entonces, creo que esa búsqueda la llevo a cabo por medio de ejercicios de danza como el ballet, cosas de contemporánea, coreografía, pero sí como ejercicio también físico y entrenamiento en el que me conecte con las sensaciones de mi cuerpo.

Cuando yo tiro un brazo para mostrar algo que estoy diciendo con la voz, que ese brazo sea preciso, sostenido y también, pues claro, para un cuerpo que sea sostenible en el tiempo y evitar lesiones, con los tacones también es todo un reto. Entonces, es honrar un poco desde el cuerpo esas ideas que yo siento que son maravillosas y que son muy reales de mi corazón.

¿Cómo usas la moda para performar? ¿Esa moda como armadura?

Lo acabas de decir tal cual es. La moda es una armadura para mí. Yo soy una persona que tiene un proceso de amor propio en construcción, en constante crecimiento, en constante conocimiento también, de reconocimiento. Porque así como dice RuPaul, que si uno no puede amarse, no puede amar a nadie más.

Y la moda es ese elemento que me permite sentirme completamente seguro, que me permite sentirme empoderado, que también me permite sentirme yo. En estas fantasías de vestirse de cierta manera y de mostrar una imagen, la moda es como las palabras con las que yo hablo poéticamente, metafóricamente y también a veces muy directamente.

¿Cómo desarrollar esa técnica y expresión para lograr comunicar todas esas emociones tan profundas a través de tus canciones?

Yo creo que ser artista es un compromiso muy grande con ser bueno.Para mí, creo, que las cosas deben ser de la mejor manera posible o mejor no. En algo que es tan real hay que llevarlo a cabo de la mejor manera. También,para mí ser artista es ser un investigador constantemente para hacer precisamente cosas de estudiar los referentes muy claros musicales, de estudiar a Chabela Vargas, desde cuáles eran esos vacíos incluso emocionales para ella cantar como cantaba y yo también abordar los míos para cantar ese día así.

Entonces, también es como mi compromiso con mi alma y con mi craft y mi hacer, levantarme todos los días a hacer mis ejercicios vocales antes de acostarme también a hacerlos. Asimismo, cuando hay que descansar se descansa también, pero sí estar en ese constante entrenamiento vocal para soportar y honrar, soportar no, para honrar esas ideas y la música.

¿Cómo se traslada esto al cantar en vivo?

Yo creo que el escenario para mí es uno de los espacios que más respeto me suscita y creo que uno debe pararse ahí con ese respeto y esa admiración hacia las tablas. Y eso uno lo honra con un proceso de entrenamiento, lo honra con un proceso de estudio y he encontrado en el estudio también ese abrazo y ese proceso de amor propio.

Ahí, me comprometo porque no es fácil, a veces uno no quiere, a veces uno tiene pereza y a veces uno quisiera estar de rumba con los amigos o cosas así, pero yo creo que mi labor en este mundo está totalmente ligada con mi canto y asimismo estoy comprometido con él.

Para este álbum, ¿cómo es hallar el punto medio entre las canciones y ritmos y el desgarro?

Realmente yo empecé con estas canciones un poco poniéndome ejercicios, este es realmente mi primer ejercicio, que terminó en un álbum y me abrace mucho por eso.

También es mi primer ejercicio como compositor, también antes me costaba mucho escribir, yo no soy la persona más lectora porque me distraigo muy fácil. entonces es realmente tener el léxico, tener las palabras. Esa ha sido una búsqueda muy ardua: hubo referentes de lectura muy grandes como las malas de María Camila Sosa, que me inspiró muchísimo para escribir este álbum, pero sí, realmente fue una búsqueda de cuáles eran esas palabras con las que yo quería hablar y luego cuál era el vestido que quería ponerle esas palabras hablando de la música.

También volqué un poco la mirada también hacia todos esos referentes con los que crecí, la música que sonaba en mi casa: yo soy uno de esos chicos que tuvo una infancia en una finca.Casi que todos los fines de semana me iba para una finca en el 18 que es un espacio muy especial entre Cali y Buenaventura, la vegetación se llama bosque seco tropical y yo crecí ahí.

Habían géneros populares sonando todo el tiempo y quería tenerlos ahí.

Dolores te canta, claramente. ¿Cómo es construir las canciones con tu voz como hilo conductor?

Con Flor de Piel dije que quería un bolero y Rey del Parque la quería como ranchera. A mí el proceso creativo me sucede un poco más desde lo musical, desde lo literario: yo no soy así como esas personas que le llega una melodía, sino que yo primero escribo, casi que siempre primero escribo texto, y lo bueno fue explorar luego los géneros más modernos, hasta llegar a este equilibrio.

Ya cuando las canciones tenían una forma, ya estaban escritas todas y simplemente fue como colorearlas con elementos más de ahora.

Y por último, hablemos del componente emocional, que es tan grande en tu interpretación.

Este álbum es un ejercicio de autorretrato musical, porque precisamente fue un ejercicio de volcar la mirada hacia adentro muchísimo, todo el tiempo preguntándome, ¿yo cómo diría esto? ¿Dolores cómo habla? ¿Dolores qué palabras usa? ¿Qué mensajes da? ¿Cómo vive esas pasiones de las que habla? Entonces, son canciones que están completamente arraigadas a mí, es un ejercicio de autorretrato porque las hice literalmente con pedazos del corazón. Además, cuando empecé este álbum, empecé desde la inseguridad, desde el miedo, desde el, uy, ¿será que sí voy a ser capaz de hacer algo pertinente y competente para una industria, para un monstruo de industria como es la música? Y entrar a competir ahí me daba, te digo que muchísimo, muchísimo miedo.

Entonces también se convirtió también en un abrazo muy grande de ese miedo y de llevar a Nicolás, que es mi nombre de civil, a ese Nicolás también chiquito y niño, de la mano a, decirle: " eres completamente pertinente y competente para estar en el espacio del mundo que tú quieras y abrazarlo”.