¿Boda en camino? Ornella Sierra contó si planea casarse con Miguel Bueno

Ornella Sierra no tuvo problemas en responder la pregunta de un seguidor respecto a una posible boda entre ella y el cantante Miguel Bueno, tomando en cuenta una dinámica en Instagram para contar qué opina al respecto. Además, aprovechó para ahondar un poco en su relación con su amigo, Miguel Melfi.

PUBLICIDAD

La joven coincidió con ambas figuras durante su paso por ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, con la diferencia de que con uno de ellos protagonizó varias escenas románticas, mientras que con el otro desarrolló una tierna amistad que ha llamado mucho la atención de varios usuarios de las redes sociales.

Puede leer: ¿Tienen roces? Ornella Sierra contó cómo se lleva con Carla Giraldo de La Casa de los Famosos

Mientras estaban participando en el reality show, tanto Ornella Sierra como Miguel Bueno dejaron ver que había atracción entre ellos, demostrándolo con besos y otras formas de afecto frente a las cámaras de la casa/estudio de RCN.

Esto continuó después de que ambos fueron eliminados del programa, reavivando su romance en el exterior, saliendo a citas, asistiendo a fiestas y reuniones en donde se podían ver muy juntos.

Y si bien el par de colombianos no ha hecho oficial que son pareja, muchos de sus seguidores especulan que es un hecho, a pesar que no lo han hecho público. Y tal parece que lo han tomado muy en serio, ya que un internauta no dudó en preguntarle cuándo se casará con el artista.

Ante esto, Ornella respondió que este tipo interrogantes suelen sacarle una sonrisa: “Dios mío, dejen que nuestros papás nos terminen de criar, somos unos bebés JAJAJAJA. Vieran todo lo que me preguntan, yo sí me río JAJAJAJA”.

PUBLICIDAD

Lea también: Ornella Sierra contó por qué la eligieron como host digital de ‘La Casa de los Famosos’

Ornella Sierra también habló de su relación con Miguel Melfi

Si bien no fue muy clara con su respuesta respecto a su compromiso con Miguel Bueno, cuando le preguntaron sobre su amistad con Miguel Melfi sí fue un poco más clara, aprovechando para contar que actualmente viven en el mismo edificio, pero será algo temporal.

“Él vive en el piso de arriba y yo en el de abajo, pero como si fuéramos roomies. Pero estoy de mudanza, pagué un mes arriendo más donde vivía para que me vayan llegando los muebles al otro”, contó la creadora de contenido.

Además, Ornella Sierra contó que no le da mucho pesar mudarse del mismo edificio donde vive su amigo porque sabe que a pesar de esto pasarán mucho tiempo juntos: “él ya está grande JAJAJAJA. Igual ese se la pasará metido en el apartamento nuevo, también será de él, ustedes lo saben, yo lo sé”.