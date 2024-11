Actor mexicano amenaza con quitarse la vida en un video de TikTok “Es lo último que me queda”

En las últimas horas se ha hecho tendencia en redes sociales un video donde el actor mexicano Guillermo ‘Memo’ de 32 años quien ha trabajado en doblaje de algunas producciones como Nemo en Buscando a Nemo, Phineas Flynn en Phineas and Ferb y personajes de Disney como El Rey León, Encantada, Toy Story, Cars, Rapunzel, Moana, Zootopia, Frozen 2, La Bella y la Bestia, La Sirenita, Aladdin, y Mulan, prendiera las alteras luego de que en medio de una transmisión en vivo que intentó atentar contra su vida lugo de algunas polémicas relacionadas con sus exparejas sentimentales.

‘Memo’ Aponte amenaza con quitarse la vida



Este video que ya ha inundado redes sociales como TikTok, luego de que su expareja sentimental publicara en sus redes sociales un video donde hacía una comparativa de la relación que llevaba con el actor, ya que comparaba lo que se se publicaba en redes era casi perfecto, pero detrás de ellas había mucho llanto, lo que llevó a deducir que el actor no la hacía sentir bien del todo en la relación, sobre todo cuando no se encontraban en público.

Del mismo modo, Shadia Haddd mencionó que le llegó a ser infiel en una fiesta sexual “Íbamos a hacer una fiesta de disfraces (...) y la semana pasada discutimos; en medio de esta pelea, él organizó otro grupo con ligues de Bumble. Total, el lunes me operaron y él me dijo que me cuidaría; nos reconciliamos, pero el miércoles decidió terminar la relación porque quería hacer su fiesta con sus amigas”, mencionó.

Esto desató una oleada de comentarios en redes sociales donde muchas ya suponían este tipo de comportamiento por parte del actor debido a sus relacione pasadas. Luego de que esto se hiciera tendencia, muchos comentarios negativos llegaron al perfil o publicaciones de ‘Memo’, cosa que lo llevó a realirza una transmisión en vivo dnde confesó haber querido quitarse la vida debido al acoso cibetnetico al que estaba siendo sometido, lo que prendió las alertas. Sin emabrgo, algunas personas que conocen más de cerca al actor mencionan que esta es una práctica común en él después de terminar todas sus relaciones.

En dicho video menciona “No quería hacer este video perome veo obligado a hacerlo porque es lo último que me queda. He pasado por días muy complicados. Hace unos días quise renunciar a mi propia vida. Lo digo como si fuera algo muy fácil, pero no lo es. Varias veces en mi vida he estado cerca de este tipo de situaciones (...) A la final ustedes no viven mi vida, ni mis amigos, ni mi psicóloga, nadie, y vivir una vida donde vives odiado por todo el mundo, y que todo el mundo te juzga sin conocerte y dicen cosas horribles de ti, es horrible, y ya me cansé (...)