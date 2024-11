Margarita Rosa se despacha contra Petro “No se pronuncia directamente contra la violencia de género generada por sus colaboradores”

Margarita Rosa de Francisco ha sido una de las figuras públicas que más ha participado en política abiertamente. En ss redes sociales siempre le ha mostrado apoyo al progresismo, y por ende, a la carrera política de Gustavo Petro, pero en sus más reciente publicaciones en redes sociales, ha resaltado la labor del presidente, pero también llegó a cuestionar su escasa y casi nulo pronunciamiento por las acusaciones de abuso de sus colaboradores hacia las mujeres.

¿Por qué Margarita Rosa se despachó contra Petro?

En un más reciente video publicado en su cuenta oficial de ‘X’, Margarita Rosa menciona “Aunque siga creyendo profundamente en el protecto del gobierno actual. En su administración, no termina de tomarse una posición radicalmente feminista con respecto a las denuncias de maltrato que militantes del petrismo han ejercido contra las mujeres”.

Del mismo modo, mencionó las contrariedades de su silencio “Al presidente Petro no le tiembla el pulso para destituir a un funcionario corrupto de su propio partido, ni para romper relaciones diplomáticas con el gobierno genocida de Israel, ni para cantarle la tabla a las potencias mundiales sobre su responsabilidad en la crisis climática. Sin embargo, es cierto que no se pronuncia directa en contra la violencia de género practicada por colaboradores cercanos, o por lo menos no la contundencia y especificidad con la que él sabe aplicarles a los asuntos que lo tocan de corazón”.

Cabe recordar que Hollman Morris ha sido en diferentes oportunidades señalado de acoso dentro de las instalaciones de RTVC donde ocupa el cargo de subgerente de televisión. Junto a Morris, se suman los caso a de Diego Cancino, exconcejal de Bogotá y que había sido postulado a la presidencia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), por tocamientos indebidos a una mujer.