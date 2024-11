Miss Panamá reveló la razón por la que fue expulsada de Miss Universo 2024

Miss Universo es uno de los concursos de belleza más prestigiosos y antiguos del mundo. Cada año, mujeres de todas partes del planeta compiten por el título de la mujer más bella del universo. Este evento no solo celebra la belleza física, sino también la inteligencia, la personalidad y el compromiso social de las candidatas. El concurso ha sido objeto de numerosas críticas y debates a lo largo de los años, pero sigue siendo uno de los eventos más vistos a nivel mundial. Miss Universo ha evolucionado a lo largo de su historia, adaptándose a los cambios sociales y culturales, este año Colombia está siendo representado por Daniela Toloza.

Este evento global reúne a mujeres de todas las nacionalidades, que representan sus países, pasando por diferentes etapas hasta llegar a la corona. Aunque el concurso se lleva a cabo en pocos días, los espectadores rápidamente identifican a sus favoritas, con la esperanza de que lleguen a la final y se lleven el título. El día que se lleva a cabo, las redes sociales y el mundo entero suele estar a la expectativa de las ganadoras.

Daniela se ha consolidado como una de las favoritas por el público para llevarse la corana este año, como siempre Colombia logra destacarse en estos certámenes de belleza. Tras 17 años, Miss Universe regresó a México, país que cumple su quinta vez siendo anfitrión de este famoso concurso, el cual será celebrado en Ciudad de México el próximo domingo 17 de noviembre en la Arena Ciudad de México.

Expulsión de Miss Panamá, Italy Mora

A pocos días de llevarse a cabo la esperada celebración, la organización de Miss Universo tomó la decisión de expulsar a Italy Mora, Miss Panamá, esto debido a una falta disciplinaria de parte de la modelo, Al respecto, la organización del evento emitió un comunicado:

“La comisión disciplinaria encargada de mantener la integridad y los valores del certamen, llevó a cabo una auditoría completa al respecto y, con base en la información recopilada y revisada, ha concluido que el retiro es el curso de acción más adecuado bajo las circunstancias actuales”, indicó Miss Universo.

Al respecto, la panameña se manifestó por medio de su Instagram, indicando que no estaba de acuerdo y le parecía radical la decisión tomada por una falta que ella consideraba mínima

“El pasado primero de noviembre de 2024 fui informada sobre la salida del certamen Miss Universo. En momentos en los que me preparaba para asistir a la noche de gala, la organización me comunicó su decisión de que debía abandonar la concentración. Se me indicó que dicha medida se tomó por incumplimientos con salida de la habitación, la cual, admito, ocurrió para maquillarme y recoger ítems personales... lamentablemente confié y seguí indicaciones, sin medir consecuencias”, explicó la miss. Para después agregar que fue una medida severa y que hubiesen podido solucionarlo con diálogo o un llamado de atención.