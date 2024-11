El destino al que viajaron juntas Carolina Soto y Catalina Gómez por el puente festivo

Catalina Gómez y Carolina Soto son las actuales presentadoras del programa matutino Día a Día, siendo este uno de los más populares de la televisión colombiana, emitido por Caracol Televisión de lunes a viernes. Junto a ellas podemos ver Carolina Cruz y a Ivan Lalinde, quienes tienen una cita diaria con millones de colombianos que ven el programa para informarse, entretenerse y ver diferentes segmentos durante la trasmisión. Entre ellos noticias, entrevistas, concursos, segmentos de cocina, moda y mucho más, creando un ambiente alegre y dinámico. En pantalla se logra observar el buen ambiente que hay entre los presentadores y el equipo en general, de vez en cuando también la amistad trasciende las pantallas y los periodistas comparten otros espacios entre familia y amigos.

A propósito del puente festivo, todos aprovecharon para viajar a diferentes destinos, pero en específico Catalina y Carolina Soto viajaron con sus familias juntas a Armenia, para dirigirse al Parque del Café y hospedarse en un reconocido hotel que queda a solo 2 km del parque de diversiones. Por su parte, Carolina compartió algunas historias, una de ellas luciendo su figura en traje de baño y otro de sus hijos en algunas atracciones. Hoy desde temprano llegaron al parque, así las pudimos ver en algunas atracciones, de hecho los hijos de ambas se subieron a una de las montañas rusas más extremas, se trata del Krater.

Por su parte, Catalina Gómez compartió algunas historias tomando y disfrutando del café del lugar, otro de la montaña rusa mencionada y finalmente una foto de ambas presentadoras con sus hijos y sus esposos. En cuanto a Carolina Cruz, la hemos visto con su madre por Madrid, España, la presentadora quiso darle un especial regalo a su madre, sorprendiéndola con un viaje al país que no conocía la señora Luz Osorio. Ivan Lalinde, no ha posteado nada respecto viajes, únicamente la periodista Vanessa de la Torre lo menciono en una foto donde salen juntos en Santa Marta, pero no se sabe con certeza si aún se encuentra allá.