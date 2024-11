Ana Ro: una voz que canta al amor, al desamor y a la vida

Ana Ro, cantante y compositora colombiana, ha sabido conectar con públicos diversos gracias a la versatilidad de su voz y la sinceridad de sus letras. Su estilo le permite interpretar desde baladas íntimas acompañadas únicamente de guitarra, hasta presentaciones con mariachi y canciones creadas para televisión. Sus temas exploran el amor, el desamor y la celebración de la vida misma, fusionando géneros y estilos que evocan tanto nostalgia como actualidad.

PUBLICIDAD

La carrera de Ana Ro ha sido reconocida en la industria musical, y en 2019 fue nominada a los Premios Subterránica en dos categorías, un reconocimiento que resalta su talento y dedicación. Su voz ha sido protagonista en diversas producciones de televisión. En la serie “El General Naranjo”, interpretó el tema “Si me faltaras tú”, y en la serie “Lynch” de Movie City, prestó su voz para “Me quiero morir”, la canción de apertura, que ayudó a crear el tono dramático de la serie. Estos trabajos audiovisuales han permitido a Ana Ro demostrar su capacidad para adaptarse a diferentes formatos y conectar emocionalmente con audiencias amplias.

Inspiración y tributo a Selena

Ana Ro menciona que uno de sus íconos musicales ha sido Selena Quintanilla, quien ha tenido un papel importante en su inspiración musical desde la infancia. “De hecho, antes de que Selena falleciera, yo ya tenía sus cassettes y siempre me gustó su música. Después, me gustaba interpretarla; es una de mis favoritas para cantar y para animar a la gente”, comenta la cantante. Selena no solo marcó una huella en su estilo musical, sino que la acercó a la cumbia mexicana y a los ritmos tradicionales que también se mezclan en su música, similar a la ranchera. Para Ana Ro, esta mezcla cultural representa la esencia de su propio sonido, una fusión de influencias que homenajea la música con la que creció.

Este acercamiento a la música nostálgica y a los géneros populares también tiene un componente emocional. Ana Ro busca rescatar la música que escuchaban las generaciones anteriores y adaptarla para nuevas audiencias. Este proceso de modernizar canciones con el toque personal de la artista ha sido bien recibido, ya que, como menciona, estas melodías transportan a sus oyentes a momentos de sus vidas o los acercan a las historias familiares.

Crear en el entorno perfecto

Ana Ro es también una artista inspirada por su entorno, y una de sus canciones fue escrita en un rincón especial a las afueras de Bogotá. Al recordar el proceso de composición, comenta: “Yo compuse la canción en las afueras de Bogotá, y en el video también se muestra ese proceso, en un espacio bohemio, muy inspirador”. Este ambiente no solo la impulsó a escribir, sino que también se convirtió en parte esencial del videoclip, donde se muestra a la artista en un momento íntimo de creación y, más tarde, en escenas bailando. Esto último fue un desafío para Ana Ro, quien asegura que, aunque ama bailar, le resultó algo incómodo hacerlo en un video mientras cantaba, ya que no es común en su estilo. “Fue algo retador y me dio un poquito de pena, pero era importante que el video saliera como lo había imaginado”, explica.

Un mensaje para las mujeres y quienes enfrentan el desamor

Ana Ro no solo canta sobre temas universales como el amor y la pérdida; también busca transmitir mensajes de fortaleza a sus oyentes, especialmente a las mujeres que enfrentan momentos difíciles. Con empatía, invita a quienes la escuchan a superar las situaciones de desamor y a recordar su valor personal. A través de sus canciones, Ana Ro espera poder acompañar a sus oyentes y ayudarlos a sanar. “Quiero que quienes están pasando por una etapa de tristeza encuentren en mi música una compañía que las inspire a seguir adelante”, comenta.

La música de Ana Ro es una fusión de sentimientos y tradiciones, de ritmos familiares y experiencias que conectan generaciones. Su autenticidad, acompañada de un talento versátil, ha hecho que su nombre resuene en la industria musical y en los corazones de quienes encuentran en sus canciones una forma de consuelo, alegría y empatía.