Yeferson Cossio mostró las mordidas que le hizo un perro que recién adoptó de la calle

Yefferson Cossio, reconocido por su amor hacia los animales y por tener varias mascotas en casa, sorprendió a sus seguidores al publicar un video en el que mostraba las heridas que le causó un perro recientemente adoptado. El paisa, quien reside en Medellín y se dedica a compartir su vida en redes sociales, contó que decidió darle un hogar al perro con la intención de ofrecerle una mejor vida. Sin embargo, el animal demostró tener un carácter difícil, especialmente en presencia de otros animales, lo que lo llevó a atacar a algunas de las mascotas que ya vivían en la casa.

En el video, Cossio relató la experiencia y explicó que el comportamiento del perro le causó problemas desde el primer día en su hogar. “Adopte y que un perro para darle un mejor hogar, y eso, y en la adoptada de un día me volvió mier..., me cascó los otros perros. Mejor dicho, otro hogar pal muchacho, aquí no fue. Así me paga el que le iba a dar un buen hogar”, expresó con tono frustrado. La situación fue tan compleja que el influencer se planteó la posibilidad de encontrar un nuevo hogar para el perro, dado que mantenerlo en su casa representaba un riesgo para sus demás mascotas.

En un segundo video, Cossio mostró su mano ensangrentada y llena de heridas producto de la mordida del perro. A pesar del dolor y la dificultad del momento, se dirigió al perro de forma irónica, acercándole la mano ensangrentada al hocico y diciéndole: “Arrepiéntase”. Posteriormente, el influencer explicó que la mordida sucedió cuando intentaba evitar que el animal agrediera a uno de sus otros perros. “Le iba a tirar a uno, yo me metí entre ellos y mi mano chupó”, relató.

Cossio también comentó que, aunque el perro es de apariencia tranquila y hermosa, tiene dificultades para convivir con otros animales, transformándose en una amenaza en estos casos. “Él es precioso, pero no puede ver otros perros o gatos porque se transforma”, agregó.