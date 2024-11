La tradición y el legado canario llegan a Colombia bajo los sonidos de Olga Cerpa y la agrupación Mestisay

Ubicado en el océano atlántico, al noroeste del continente africano, a 100km del Sahara Occidental y de Marruecos, perteneciente a España, las Islas Canarias tienen una gran variedad de influencias culturales que la han llevado a construir una tradición sonora con numerosos instrumentos tradicionales como las chácaras, el pito herreño, el tambor de La Gomera, de El Hierro y, por supuesto, el protagonista de los instrumentos canarios: el timple. Como toda música tradicional de cualquier país del mundo, tiene sus referentes. En este caso, Olga Cerpa es a la música canaria, lo que Carlos Vives es al Vallenato, por esa diversificación, fusión y juego de sonoridades convirtiéndose en un referente en su natal España.

En estos momentos donde la industria musical vive momentos con mucha más exposición, la preocupación de estadísticas y popularidad en redes sociales, daría la percepción de que las músicas tradicionales no estuvieran a la vanguardia, pero para Olga no es así: “Para mi es fácil, porque siempre he creído que lo que singulariza a lo que yo hago, es el sitio al que me pertenezco. Efectivamente hay mucha música de muchos sitios, pero quizás lo que me hace singular es el sitio al que pertenezco. Soy de unas islas donde las personas hablan, cantan, comen, sienten, de una manera muy peculiar, singular y propia, y eso se transmite en la música que hago. Eso es lo que le da identidad y personalidad a la música de paseo”.

Al estar al otro lado del mundo, puede que no se tenga conocimiento de la música de las islas, que en palabras de Olga: “Para ser un sitio pequeño, porque Canarias lo es, en los últimos diez o quince años ha crecido. Un compañero me hablaba de José Vélez, que estuvo hace poquito en un concierto, que es uno de los artistas veteranos ya, pero después de él ha estado Rosana, Quevedo, que ahora la está rompiendo como dicen (risas). Somos un sitio pequeño, pero que está dando. En este caso, nosotros hacemos una música que tiene que ver, aunque no es música folclórica, sí parte de la música de raíz, y a partir de ahí hacemos nuestra propia música, que muchas veces se acerca a la música de autor, o a la música tradicional, porque ya son géneros adoptados y propios allí que tienen que ver con el bolero, con música más de Argentina, con cumbia, y un montón de músicas que se asentaron en ese camino de ida y vuelta que es Canaria”.

Gracias a la conexión histórica entre España y latinoamérica, Olga también ha tenido la oportunidad de colaborar con artistas de este lado del mundo, aportando su sello y enriquecer esa exploración sonora de la canaria: “He tenido la suerte de haber podido cantar con Albita Rodríguez, Omara Portuondo, con Lito Vitale al piano y con Carlos Varela, también de Cuba. Todo se produce de una manera natural, porque lo que hacemos tiene acentos comunes. Cuando nos juntamos a hacer música resulta que somos todos de un espacio común. Iberoamérica y Canaria están como en el mismo espacio del mundo. Eso se nota desde nuestro acento, hasta en cómo afrontamos la música. Cada uno con sus peculiaridades, pero así es. Ha sido muy fácil hacer todas esas colaboraciones, porque no había que imitar nada. Era natural”.

Quizá para algunos el nombre de Olga Cerpa no sea tan conocido, y es por eso que la artista da una lista sobre esas canciones y discos imperdibles para empezar a conocer su sonido y propuesta artística: “Creo que recomendaría un disco que se llama Jallos (2017). En Canaria le llamamos Jallos a lo que el mar nos deja cuando se retira la ola, y que a veces es una piedra muy bonita, y a veces es un palo con una forma especial, o una concha. Cuando somos pequeños vamos a la playa a buscar gallos. Ese disco, yo creo que retrata muy bien quiénes somos. Es un disco con canciones de nuestra autoría un 90%. Creo que es la manera más directa de acercarse a lo que somos nosotros”.

Olga, llega a Colombia para ser parte del sello discográfico Gaira Musical con el fin de empezar a cosechar ese primer cultivo musical en los oídos colombianos “Tenemos la suerte de entrar por una puerta maravillosa, que es a través de Gaira Música Local, poder estar en Cumbia House el próximo 5 de noviembre, nos parece un sitio maravilloso para abrir una puerta, una ventana, o un pasito, para enseñar quienes somos. Por otra parte, como músico, nos parece que es muy saludable, y muy motivante, y motivador para nosotros, tocar para un público que jamás te ha escuchado, porque es un reto maravilloso. Tienes que llegar y convencer a quien vaya a Cumbia House a escuchar. Sales al escenario y tienes el aplauso, lo que es un premio. Me parece que eso mantiene a los artistas con la cabeza muy en nuestro sitio, con un ejercicio de humildad necesario”.