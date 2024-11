Experiodista de Noticias Caracol mostró como lo piropearon en vivo

Sebastián Palacio es uno de los grandes periodistas de Colombia que ha sabido cómo llegar con profesionalismo a cada uno de los hogares que ha seguido no solo sus informaciones, sino también su carrera periodística.

En el pasado mes de marzo le puso fin a 10 años que duró en Noticias Caracol en el que hizo seguimientos impecables en Antioquia como la tragedia del Chapecoense, hasta temas como hidroutuango, emergencias, desastres naturales, la visita del Papa y muchas otras grandes coberturas periodísticas.

Pero con el trabajo en el día a día en la calle llegan algunas anécdotas que son más que inolvidables para los periodistas como lo es el humor de los entrevistados, ya que el contacto con la gente algunas veces puede derivar en momentos como los que publicó con motivo del TBT, el cual es de recordar es un acrónimo que significa ‘Throwback Thursday’ y se utiliza en las redes sociales para publicar fotos o videos de momentos del pasado.

En el video, el periodista Sebastián Palacio mostró lo que fue una entrevista durante un proceso de vacunación con la covid-19 y mientras le pregunta sobre el proceso esta no dudó no solo en responderle sobre el tema, sino agregarle “¿quién es usted tan lindo?”. Ante esto Sebastián Palacio se identificó y le informó que la entrevista era en vivo lo que desató las risas junto a la entrevistada.

La segunda parte ya es lejos de Noticias Caracol, pues se desprende de una cobertura para Teleantioquia de la Feria de las Flores en el que una mujer le agradece la entrevista y le agregó “muy amable y esos dientes tan hermosos que tiene”, lo que sonrojó al periodista.

Al pie de publicación agregó que salir a la calle y hablar con la gente es una de sus mayores pasiones en el periodismo, pues la espontaneidad y ocurrencias de la gente permiten momentos únicos como estos.

“1. Doña Socorro me sorprendió con su comentario en medio de un directo para @noticiascaracol 2. La señora en plena entrevista sobre la feria de las flores se tiró una que no me esperaba, a ella se le olvidó que estamos en directo para el noticiero en @teleantioquia 😂 😂 😂”, escribió el periodista.

Tal y como era de esperarse la publicación de Sebastián Palacio se llenó de diversas reacciones por parte de la comunidad digital con diversos comentarios en los que aseguran que ninguna de las dos entrevistadas se equivocaron.