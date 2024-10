“Le hago radiografía”: Natalia Paris confesó lo que hace para conocer mejor a un hombre

La modelo y empresaria colombiana Natalia París ha sido una figura destacada en el mundo del entretenimiento por décadas, desde que inició su carrera como modelo en los años noventa. Con el tiempo, Natalia amplió su alcance al incursionar en la música como DJ, logrando gran éxito en la industria musical y recorriendo escenarios internacionales con su estilo único. Su imagen y carisma la han mantenido vigente en el medio y han consolidado su reputación en diferentes ámbitos del entretenimiento y la moda.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: “Le pinché las cuatro llantas del carro”: Natalia París recordó su ruptura con Juan Alfonso Baptista

Recientemente, Natalia sorprendió a sus seguidores con una revelación en particular sobre lo que le atrae de un hombre. Durante una entrevista para el programa La Red, de Caracol Televisión, la modelo confesó un detalle curioso sobre sus preferencias: “¿Sabes qué a mí me encanta mucho de un hombre? Ese olor a sudor, que huela a sudorcito, eso me vuelve loca”, afirmó Natalia, causando gran revuelo entre sus seguidores por la honestidad de su comentario.

Además de sus peculiares gustos, Natalia confesó que tiene una manera particular de conocer a fondo a los hombres sin necesidad de iniciar largas conversaciones. “Siempre le pregunto disimuladamente, oye, ¿a qué hora naciste?, ¿te acuerdas? pregúntale a tu mamá”, comentó la modelo, explicando que, una vez tiene el dato, se dedica a hacer un análisis astrológico que le permite descubrir más sobre la personalidad del hombre en cuestión. La astrología, afirmó, es su gran aliada en el terreno de las relaciones personales.

“La astrología te da una radiografía de quién es la persona, qué le gusta, todo”, aseguró París, quien a sus 51 años mantiene gran interés en estos temas, considerando que la ayudan a profundizar en la personalidad de las personas sin necesidad de interacciones prolongadas. Esta práctica, dijo, le ha dado valiosa información sobre quienes llegan a su vida.

Sin embargo, Natalia también reconoció que ha tenido dificultades para encontrar una pareja estable, en parte debido a sus múltiples compromisos laborales, que le demandan viajar constantemente. Aunque actualmente está soltera, París confesó que no se encuentra emocionalmente disponible para una nueva relación después de su ruptura con el empresario Rafael Duarte, quien es 15 años menor que ella. Por ahora, la modelo prefiere centrarse en sus proyectos personales y mantener su enfoque en su carrera, dejando la puerta de las relaciones cerrada momentáneamente.