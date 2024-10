Del baile a la escena urbana: esta es la historia de Mayden

Colombia es considerada la segunda casa del reguetón, pero, lamentablemente, las figuras femeninas en el género son escasas. A pesar de esta perspectiva de la industria, mujeres como Mayden, originaria del Caquetá, han dado pasos de gigante para estar codo a codo con cualquier referente del urbano del país. Esto se debe no solo a su innegable talento para el canto, sino también al extenso listado de artistas a los que ha destacado con su baile, un arte que la ha llevado a distintos rincones del mundo y que combina con los conocimientos adquiridos en su carrera profesional en Negocios Internacionales.

¿Cómo hiciste la transición del baile a la música? ¿Cuáles fueron tus primeros acercamientos al género urbano?

Inicié mi carrera profesional como bailarina, participando en castings y acompañando a artistas como Nicky Jam, J Balvin, Karol G, entre otros. Sin embargo, aunque el baile me brindaba grandes experiencias, en un momento sentí que perdía la alegría que inicialmente me motivó, especialmente en trabajos de alta exigencia, como en el resort Decameron en Panamá. Entonces, decidí que quería dedicarme a la música, aunque aún no me sentía lista para lanzarme como cantante.

Mientras estudiaba negocios internacionales, intentaba equilibrar mis estudios, el baile y proyectos de teatro y televisión en Caracol y RCN. Eventualmente, terminé la universidad y supe que era el momento de perseguir mi proyecto musical. Lanzé mi primer sencillo, “Taki Taki”, una colaboración con talentosos compositores del Atlántico. Durante el proceso, participé en cada detalle, desde las letras hasta la producción, logrando lanzar la canción desde Bogotá. Trabajar en “Taki Taki” me mostró la importancia de la constancia y el esfuerzo en cada aspecto del proyecto, dándome la seguridad para seguir construyendo mi carrera musical de manera independiente.

Ahora que ya tienes camino recorrido en la música, ¿cuáles son las lecciones que te ha dejado tu carrera como artista independiente?

Soy muy exigente en mi trabajo, y creo que, para que un proyecto sea realmente sólido, debe contar con disciplina, orden y una meta clara desde el principio. La creatividad y la estrategia deben estar alineadas, porque un proceso solo es exitoso cuando se estructura y se ejecuta con un propósito consolidado desde el inicio. Esto es un proceso arduo, y sé que, en algún momento, se volverá incluso más demandante de lo que ha sido hasta ahora. Pero no lo hago por buscar reconocimiento o fama; mi intención es disfrutar cada parte del proceso de la manera más enriquecedora posible, viendo el esfuerzo reflejado tanto en mí como en la respuesta del público.

Estoy trabajando para establecer una visión de negocio clara en mi carrera musical y siento que vamos avanzando bien en esa dirección. Actualmente, tengo seis canciones publicadas y estoy planeando lanzar un EP que siga una narrativa cohesiva dentro del género urbano. Este EP incluirá tres canciones ya lanzadas y tres nuevas, en colaboración con artistas con los que me sienta alineada artísticamente. No me importa si estos artistas son conocidos o no; lo esencial es que la conexión creativa sea real. Para mí, el objetivo es hacer música que resuene genuinamente con el público y que cada canción cuente una historia o despierte una emoción.

Estoy enfocada en cuidar cada tema, desde la producción hasta el mensaje. Sé que el proceso requiere mucho más que simplemente crear música; también es un aprendizaje sobre cómo posicionarse como artista en un entorno competitivo. Cada vez más, me motiva la idea de construir una carrera que, independientemente de los resultados, refleje lo mejor de mí y todo lo que he invertido en ella.

¿Qué proyectos se vienen para tu carrera musical?

Es fundamental tener una visión clara del negocio musical, y en ese sentido, estamos dando pasos importantes. Actualmente, tengo seis canciones listas y estoy pensando en lanzar un EP que incluirá tres canciones ya finalizadas y tres nuevas que seguirán una narrativa urbana coherente. La idea es colaborar con artistas con los que me sienta cómoda, sin importar su nivel de reconocimiento. Lo que realmente importa es que el proyecto funcione y que las canciones resuenen con el público.

Recientemente, conocí a un artista que me impresionó mucho, y creo que su música tiene un gran potencial. Hablé con su productor, quien me sugirió que viajara a Medellín para trabajar juntos y ver si podemos hacer algo. Sin embargo, debo considerar que cada colaboración viene con sus propios presupuestos y expectativas. Quiero asegurarme de que, independientemente de si la canción se graba con él o con otro artista en un camino similar, el resultado final refleje la calidad y el esfuerzo que hemos puesto. Es interesante ver cómo algunos artistas, como el mencionado, tienen un equipo sólido detrás que les ayuda a posicionarse. En este ambiente, no hay jerarquías estrictas; todos estamos en la misma búsqueda y cada uno aporta su talento al grupo.

Para cerrar, hablemos de tus logros. ¿Cuáles han sido tus mejores logros? ¿Cómo te proyectas a futuro con tu proyecto musical?

Hemos lanzado siete canciones en plataformas digitales, y es un honor que algunas de ellas estén en Spotify, sumando más temas. Queremos abarcar todo lo posible con la marca para que pueda tener una expansión y un reconocimiento más fuerte. Para mí, esto ha sido una experiencia muy bonita; he tenido la oportunidad de estar en diferentes países durante mi gira por Europa, tocando en lugares como República Dominicana y México. En Colombia, este año hemos participado en muchos eventos y actividades, logrando que nuestras canciones lleguen a los primeros diez lugares en el sur del país.

Es increíble ver cómo hemos logrado tanto en tan poco tiempo aquí en Colombia. Además, hemos tenido la experiencia de sonar en emisoras en España, como en Palma de Mallorca, lo cual es enorme para mí, ya que todo este proyecto se ha construido de forma muy independiente. Todo lo que se ha logrado es gracias al amor, la disciplina y la constancia en el trabajo, tanto de mi parte como del equipo de personas maravillosas que me apoyan. Estoy rodeada de gente increíble, como los productores que están detrás de las letras, las composiciones, los arreglos y la masterización de los temas. Incluso personas desde Estados Unidos se han sumado al proyecto, apostando por nuestras canciones en plataformas digitales. Y no puedo dejar de mencionar el apoyo de los fans, quienes desde el primer lanzamiento crearon un club de fans a nivel internacional. Todo esto ha sido una experiencia muy bonita para mí.