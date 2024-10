Cony Camelo de MasterChef pidió ayuda urgente al Gobierno Petro por delicada situación

Contanza Eugenia Camelo es una de las actrices más reconocidas del país, no solo por su paso como producciones como ‘Los Reyes’ y su actual participación en ‘MasterChef Celebrity Colombia’; a esto se le suma su labor como activista social. Precisamente esta última faceta de su vida le ha permitido ser vocera en varias causas, una de las cuales la llevó a pedirle ayuda al Gobierno Petro.

Para finales del mes de marzo, Cony aprovechó lo masivo de su cuenta de ‘X’ donde acumula 249.000 seguidores, para extender la denuncia de un grupo de colombianos que aseguran fueron retenidos por las autoridades mexicanas a pesar de viajar a este territorio con toda la documentación requerida; denuncia en la que Camelo aseguró que en dichas situaciones, que son constantes, ha habido desde “extorsiones hasta abortos.”.

A pesar de que esta situación escaló hasta el punto de que ambos gobiernos han trabajado de manera mancomunada, se siguen presentando casos que van más allá de la inadmisión de más de 29.000 colombianos a territorio manito; varios de ellos que llegaron a la cuenta de Camelo en procura de una mayor difusión como el siguiente:

“Querida Cony, buen día. Hace un tiempo me enteré de la situación de los colombinos que llegan a México gracias a tus videos. Hoy estoy pasando por lo mismo con mi hermana que viajó ayer a Cancún con su bebé de año y medio y no sabemos nada de ellos. Al hotel no han llegado. Por favor Cony si sabes de alguna forma para ponernos en contacto con alguien de migración . Toda mi familia y yo estaríamos agradecidos”.

En procura de ayudar a los seguidores que acudieron a ella para este fin, Cony reposteó estas publicaciones, acompañadas de una etiqueta directa a la Cancillería, Migración México y la ONU.