Pantera, de ‘La Casa de los Famosos’, pidió castigos más extremos para los asesinos de niños

El influencer Kevin Fuentes Redondo, conocido como Pantera y exconcursante de ‘La Casa de los Famosos’, se sumó a las voces de indignación ante la reciente ola de violencia en Colombia, donde varios niños han sido víctimas de asesinatos. En un caso que ha conmocionado al país, un padre en Bogotá acabó con la vida de sus dos hijos, de 7 y 4 años, presuntamente en un ataque de celos hacia su pareja. Este trágico suceso ocurrió en la localidad de Engativá, y su impacto ha generado un gran rechazo en redes sociales y medios de comunicación.

Pantera, visiblemente consternado, compartió su reacción a través de un video en sus redes sociales, donde señaló su preocupación por los altos índices de violencia contra menores en el país.

“Yo no sé qué está pasando en esta sociedad y en Colombia peor”, expresó el influencer en sus primeras palabras del video. Con tono serio y reflexivo, instó a que se establezcan castigos más fuertes y ejemplares para quienes cometan crímenes contra niños, sugiriendo que solo con medidas extremas se podría combatir este tipo de violencia. “Hasta que no pongan esa pena de muerte para las personas que maten a un niño por violencia eso no va a dejar de pasar aquí. Ando preocupado”, manifestó con firmeza.

En su mensaje, Pantera también lamentó la frecuencia de estos homicidios de niños, indicando que en menos de un mes han ocurrido varios casos similares que han conmocionado a la sociedad. “Una gente loca. Diosito, yo creo que tú tienes que venir ya mismo porque esto se está jodiendo”, expresó al final del video, dejando claro su preocupación por el rumbo que toma el país en cuanto a la seguridad de los menores.

Las declaraciones de Pantera fueron bien recibidas por sus seguidores, quienes se unieron a su mensaje de rechazo hacia la violencia y lo distorsionada que se encuentra la sociedad colombiana. En redes sociales, varios usuarios mostraron apoyo a su postura y pidieron que las autoridades tomen medidas más severas para evitar estos actos atroces.