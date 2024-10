Ana Lucía Domínguez reveló a qué edad usó bótox por primera vez para prevenir las arrugas

La actriz Ana Lucía Domínguez, recordada por su papel en ‘Pasión de Gavilanes’ y más recientemente en ‘Pálpito’, compartió con sus seguidores detalles sobre su primer procedimiento estético para prevenir las arrugas. En un video difundido a través de sus redes sociales, la artista, quien aprovechó un momento mientras amamantaba a su hija, habló sobre su experiencia con el bótox, revelando que comenzó a temprana edad.

“Recuerdo que mi primera experiencia con el bótox fue cuando yo tenía 18 años. Actuaba y fruncía el ceño, así que alguien me recomendó ponerme un puntico acá y luego con el tiempo acá y acá”, explicó Ana Lucía, señalando las áreas alrededor de sus ojos.

La artista aseguró que se aplica este tratamiento de manera preventiva cada dos o tres años, destacando que esta técnica le ha ayudado a evitar las líneas de expresión. “Me parece maravilloso hacerlo preventivo, porque cuando ya tienes la arruga marcada es más difícil de quitar. Así que yo soy pro-bótox total, ¿ustedes de qué team son?”, comentó la actriz, invitando a sus seguidores a compartir sus opiniones sobre el tratamiento estético.

El nuevo hobby de Ana Lucía Domínguez

En un segundo video, Ana Lucía Domínguez confesó haber encontrado un nuevo pasatiempo que disfruta en sus ratos libres, especialmente tras convertirse en madre. “Tengo que reconocer que desde hace dos meses tengo un nuevo hobby. No sabía que era tan bueno chismosearle la vida a todo el mundo. Me la paso viendo los historiales de todos, fascinante, me encanta”, comentó divertida, mostrando su sentido del humor y su entusiasmo por aprender de otros contenidos en redes sociales.

Las publicaciones de Ana Lucía, en las que combina sus reflexiones sobre la maternidad y el autocuidado, generaron una gran cantidad de reacciones y comentarios entre sus seguidores, quienes aplauden su autenticidad y sinceridad al hablar de temas personales, incluyendo su experiencia en el mundo de la belleza y el cuidado facial.