Inteligencia Artificial en la Música: ¿Oportunidad o Amenaza? La Iindustria se adapta a la tecnología

La inteligencia artificial ha sido una de las innovaciones que llegó para quedarse. Su implementación ha llegado hasta diferentes especialidades como la medicina, ingeniería, e incluso, en la música. Si bien falta mucho por descubrir, cuestionar y de aprender de ello, PUBLIMETRO conversó con Nicolás Madoery, especialista argentino en el diseño de estrategias para proyectos musicales y el desarrollo de contenidos de música digital, y autor del libro ‘IA + MÚSICA: La Inteligencia Artificial en los ecosistemas musicales.: Contexto + Usos + Ética’ sobre lo que está sucediendo actualmente en la industria de la música, preguntas, humanización de las artes, el futuro a mediano plazo de la inteligencia artificial en la música y lo que le falta por explorar. Esto, en el marco del BIME de Bilbao, España.

¿En qué momento fue que en la industria se dio cuenta lo que está pasando con la Inteligencia Artificial?

Hay que trabajar bajo la observación de la temporalidad. Lo que viene desde noviembre del 2022 donde apareció ChatGPT con su versión 3, donde pareciera que se democratiza esta posibilidad de utilizar esta inteligencia artificial en la medida que se generan textos, audio videos, imágenes que estamos viendo ahora, porque la inteligencia artificial es una tecnología que ya tiene un largo recorrido. En ese sentido, vamos viendo a la música como un catalizador de contenidos no solo musicales sino visuales que automáticamente impacta en todos los ámbitos como la letra de una canción, un copy para redes sociales, ya que esa canción tenga unas características interesantes, o que se pueda replicar la voz de un artista con su consentimiento, o no.

Estamos atravesando ese cambio en el que justamente lo que necesitamos es que nos pongamos a pensar y reflexionar en cómo lo aceptamos y lo viabilizamos, porque es algo que ya está dentro de nosotros como cualquier herramienta tecnológica.

Hace unos meses se hizo tendencia un audio donde una persona recreó la voz de Bad Bunny en una canción usando Inteligencia Artificial, causando rechazo en el artista original, ¿Cómo la industria debería abordar las preocupaciones de propiedad intelectual?

Ese es un gran tema, porque también ha pasado con Drake, The Weeknd y otros artistas que dicen ‘¿Cómo es posible que pase esto?’ y eso es algo que va a seguir pasando, es entender que las tensiones que hoy aparecen dentro del universo ético que trae la Inteligencia Artificial, no son nuevas, son procesos de aceleración bastante grandes de cosas que ya han venido sucediendo. El hecho de que alguien replique la voz y sea utilizada en plataformas o en redes sociales es el siguiente paso de lo que antes se hacía en los remix o en los covers donde se agarraban algunas voces de apoyo y que no eran legítimas.

Ahí claramente se abren debates en la industria hispano hablando de cómo la propiedad intelectual acompañan y protegen a lso creadores en el uso de esta tecnología, y por otro lado, cómo los nuevos dispositivos, licencias y mecanismos en el que muchos de creadores van a ser efectivamente una posibilidad en la capacidad de que su voz sea replicada, y que este se generen nuevos modelos entrenados con su música o inteligencia artificial se generan réplicas de los artistas. Creo que la propia industria va a tener que crear modelos para esto.

Al principio de la entrevista mencionó la democratización, ¿en qué aspectos la Inteligencia Artificial podría democratizar la música?

Con ChatGPT o cualquier herramienta nos da la sensación de que ahora tenemos un asistente 24/7 que hace y responde lo que le pedimos que haga, y que además, lo hace en lenguaje natural, que con el tiempo nos va conociendo y se va perfeccionando, esa es una posibilidad bastante única; porque pueda que tenemos proyectos culturales, creativos o artísticos en general que están bastante solos, o es difícil conformar equipos; pero con la inteligencia artificial hay mucha colaboración en el aterrizaje de ideas. Eso se me hace bastante interesante.

Además, todas las herramientas, desde lo visual, cuando algo no está claro como un concepto, la inteligencia artificial podría ser utilizada como algo creativo y funcional. En el libro que tengo nos acercamos un poco a esa idea de que los artistas y creadores podemos ver a la inteligencia artificial como una amenaza, pero cuando las aceptas y las utilizas, es algo funcional, porque para mí es resolver algunos detalles que puedan acompañar a una portada de una canción, o un flayer, pero para un realizador audiovisual, la música que acompaña un vídeo que esté haciendo de un trabajo, seguramente es algo funcional, pero no le digamos esto al músico. El ‘no le digamos a la al artista visual, esto’ es donde empezamos a ver a otro universo de tensiones que tiene que ver en cómo nos manejamos, porque depende del lado del que se mire. Creo que estamos lejos de que las personas, los creadores o compositores sean reemplazables, pero sí es verdad que es una tecnología que facilita un montón de tareas y posibilidades en donde antes necesitábamos un montón de recursos.

¿Cree que se está deshumanizando la creación artística?

Lo de la humanización me parece que es un conflicto que ya venimos trayendo en relación con que hoy cuando escuchamos música y la escuchamos en radios parece totalmente estandarizado, que no parece que hubiera un artista atrás, sino que hay un producto. Hay una lógica de consumo estandarizado en el que mucho tiene que ver cómo funcionan los algoritmos de las plataformas, que no tiene que ver solo la música, sino la creación de contenido en general y me parece que si no entendemos bien, o no generamos buenas prácticas de estas plataformas, eso lo aceleramos y vamos a un camino de estandarización masiva de los contenidos. En contraposición, esta herramienta también permite una personalización muy única en el que podemos tener millones de versiones de una misma canción hechas para cada uno de nuestros fans, por ejemplo, y así generar una capacidad de hacer exponencial la creación, apropiarnos de los algoritmos y de las lógicas que obviamente requiere un esfuerzo extra.

¿Qué siente que hace falta explorar?

Me parece que hay un punto que es fundamental que tiene que ver en cómo utilizamos la inteligencia artificial para preservar nuestros patrimonios culturales, y en la música, nuestro folklore y músicas locales. Creo que es fundamental que hoy, ya sean los gobiernos o las instituciones, puedan trabajar en proteger y en entender cómo vamos a preservar nuestra cultura, y sobre todo, entendiendo muy el fondo qué es lo que queremos que quede para el futuro y cómo queremos que se pueda distribuir.