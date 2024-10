Karen Sevillano de ‘La Casa de los Famosos’ se llena de críticas por “invocar” al demonio

‘La Casa de los Famosos’ Colombia en su primera temporada llegó a su final teniendo a la creadora de contenido Karen Sevillano como la ganadora de la edición 2024, en la que el actor Julián Trujillo quedó de segundo lugar.

Más de 20 celebridades asumieron el reto a principio del año de ser observados en vivo las 24 horas del día por más de 40 cámaras que trajo consigo una ventana al comportamiento de quienes se congregaron a la voz del ‘jefe’.

Karen Sevillano desató la polémica por su disfraz de demonio

Desde ese entonces cada uno de los exparticipantes han estado más que activos en las redes sociales y ese ha sido el caso de la ganadora, quien aprovechando la temporada de Halloween mostró cómo quedó tras un trabajo de maquillaje que definió su disfraz.

“Porque no es lo mismo llamar al 😈 que verlo llegar 😏🔥”, es la frase con la que Karen Sevillano acompañó el video en el que se ve disfrazada de demonio, con un tridente en mano y cuernos que salen de diversas partes de su cuerpo.

Tal y como era de esperarse las reacciones al disfraz de Karen Sevillano no tardaron en llegar, pues la creadora de contenido dividió opiniones entre quienes aplaudieron el trabajo de maquillaje y el resultado, así como de quienes manifestaron su descontento por eso.

“Mamiiii la diste, si mi reina… la Diabla 👹🔥”, “Que necesidad de invocar indirectamente influencias tan oscuras a través de un disfraz”, “La verdad no me gustó tu temática, porque con esas cosas no se juega, el mundo espiritual existe y las palabras tienen poder😢”, “ay no Karen te quiero, pero con esas cosas no mami tú pertenencias a una iglesia q miedo ese disfraz” y “Pa mí que ganó La Casa de los Famosos y le está devolviendo el favor 😮”, son algunas de las reacciones que destacan.