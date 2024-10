Vicky Berrío de MasterChef cumplió costoso sueño de vida junto a su jovén novio

La sexta edición de MasterChef Celebrity Colombia entró recientemente a una de sus etapas más exigentes, el ‘Top 10′, etapa en la que ha destacado la comediante Vicky Berrío, mujer que recientemente le sacó una alegría a sus fanáticos al mostrarles que se ‘metió la mano al drill’ para cumplir uno de sus sueños de vida, tener carro propio. Acá le contamos que ‘carrito’ se compró y la millonada que cuesta.

Berrío es muestra de que con esfuerzo y sacrificio se puede conseguir lo que se quiere en la vida, porque no solo el talento es suficiente. Este pensamiento de vida la ha llevado a destacar en el mundo de la comedia y sacar adelante exitosos shows como ‘Rubia pero sencilla’, con el que ha visitado varias ciudades del territorio nacional.

Vicky Berrío en 'MasterChef Colombia' Foto: captura de YouTube

Con lo que ha ganado allí, los ‘pesitos’ que le ha dado MasterChef y los ahorritos que tenía con su joven pareja Edison Boniek, Vicky logró sacar de concesionario un Renault Kardian, cero kilómetros, vehículo cuya versión inicial puede conseguirse en casi $80 millones de pesos; pero si lo quiere con un motor más potente puede hacerlo añadiéndole $9 millones de pesos a esta cifra.

“Hay sueños que uno hace realidad solo, otros en compañía y este con grandes aliados. (...) Después de tanto esfuerzo, hoy tenemos nuestro primer carro 0 km. (...) No puedo estar más feliz con el nuevo compañero de aventuras. (...) Si nosotros pudimos cumplir este sueño, ¡tú también puedes”, expresó la comediante en una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, donde acumula 218.000 seguidores, mismos que la llenaron de comentarios positivos.

“Más que merecido, espero lo disfrutes un montón”, “Estás en el mejor momento de tu vida, aprovéchalo”, “Muchas bendiciones”, “Esto se llama humildad, dar a conocer uno de los sueños de su vida, cualquier persona pensaríamos que hace mucho tiempo tendría un buen vehículo”, y “Solo le falta ganarse MasterChef”, fueron algunas de las reacciones.