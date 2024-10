Renueve su playlist con estos lanzamientos musicales de la semana

A punto de finaliza octubre, y llegan nuevos sonidos musicales con bastante emocionalidad, ritmo para que pueda actualizar su playlist a su gusto y poder descubrir nuevos sonidos.

Alejandro Fernández - No Me Sé Rajar

La centenaria tradición del mariachi y el regional mexicano encuentra un nuevo aire en voz de Alejandro Fernández, el máximo representante de la música mexicana, quien nos regala una nueva versión de ‘No Me Sé Rajar’, tema que fuera inmortalizado por su padre, Vicente Fernández, convirtiéndolo en un clásico absoluto del cancionero nacional. El cantante nos relata lo que significa cantar un tema que su padre convirtió en leyenda. “Este homenaje, además de tratarse de México, es para mi padre, Don Vicente Fernández, el gran charro mexicano que llevó con orgullo en el corazón los sonidos de nuestra tierra. Mi padre me enseñó muchas de nuestras tradiciones, como portar un traje de charro y montar a caballo, pero sobre todo me mostró la manera de cantar la música mexicana desde el pecho, con tal de brindarle amor al público y el escenario”.

Joaquina - Todo y Nada

La cantautora Joaquina continúa demostrando por qué ha sido reconocida como una de las artistas más talentosas y en ascenso de la música latina con el lanzamiento de su nuevo sencillo. “Esta es una canción sobre tener a una persona en tu vida que quieres mucho, pero aunque lo intenten y aunque se amen, por alguna razón la vida nunca los quiere juntos”, menciona Joaquina.

Influenciada fuertemente por legendarios cantautores ingleses y españoles, artistas contemporáneos globales, poetas de renombre que reflejan su amor por la lectura, y su propia experiencia bicultural como inmigrante. Joaquina se ha convertido en la ganadora más joven del LATIN GRAMMY en la categoría ‘Mejor Nuevo Artista’, mostrando que se está convirtiendo en una voz representativa para una generación de jóvenes mujeres multifacéticas.

David Bisbal - Todo es posible en navidad

Con más de dos decenios de exitosa trayectoria a sus espaldas; hablamos de una de las más perdurables estrellas globales del pop latino anhelaba sumarse a la tradición musical navideña desde siempre y ahora cumple ese deseo con ‘Todo es Posible en Navidad’, sencillo que avanza el álbum homónimo con repertorio navideño que va a publicar el 15 de noviembre.

Compuesta por el propio David junto a algunos de sus colaboradores habituales a los que se suma el productor del álbum, Cheche Alara, esta canción tiene todos los atributos necesarios para engrosar desde ya la nómina de clásicos de este género.

Penyair y Esteban Rojas - Efímero

Dos de los artistas más importantes del momento, Penyair y Esteban Rojas lanzan su esperada colaboración musical titulada “Efímero’. Esta fusión única de talentos captura la esencia de las calles, los sueños y la pasión por la música. Esta canción no es simplemente una canción; es un viaje a través del tiempo y la memoria, una reflexión sobre lo que realmente importa.

La canción transporta a los oyentes a aquellos momentos en que la única misión era vivir y respirar el espíritu del rap, cuando las preocupaciones quedaban en segundo plano y el amor era el único norte. Desde las esquinas donde resonaban las rimas hasta las historias que las mamás contaban, tejiendo una narrativa auténtica que encapsula la esencia misma de la juventud y el amor por la familia. La colaboración no estaría completa sin la magia añadida por Fine Sound Music, productor musical que ha impregnado la canción con su estilo distintivo, elevando aún más su atractivo.

Alejandro Sanz - Palmeras en el Jardín

Alejandro Sanz vuelve y lo hace con más fuerza que nunca. En otro ejercicio de la genialidad creativa a la que nos tiene acostumbrados, presenta Palmeras en el jardín, primer adelanto de lo que será un nuevo álbum y una nueva etapa en su carrera, la que abre de la mano de Sony Music. El tema, que se ha estrenado hoy 25 de octubre, lleva el inconfundible sello de Sanz, esa muestra poética emocional que lo ha convertido en el artista español más premiado y uno de los más admirados del panorama internacional.

Palmeras en el jardín viene acompañada por uno de esos fascinantes videoclips que jalonan su carrera. Dirigido por Greg Ohrel (Bad Bunny, Juanes) y con la producción de Residente, ex de Calle 13, el videoclip ha sido rodado entre Madrid y Miami. La pieza rebosa creatividad y efectos visuales que elevan la canción a otra dimensión. Es la puesta en escena audiovisual perfecta para ilustrar una canción que marca el inicio de un nuevo álbum, que verá la luz el próximo año.

Juliana - En El 320

Juliana, la colombiana presenta su tercer sencillo que hace parte de este nuevo capítulo en la historia de La Pista.Luego de sus dos anteriores y exitosos sencillos musicales, ‘Manhattan’ y ‘San Fernando’ llega con ‘En El 320′ junto al cantante y compositor mexicano, Marco Mares. Una cumbia que envuelve el universo de aquellos amores prohibidos, que describen un amor desde la perspectiva y pasiones de un amante.Con una energía dulce y desoladora, “En el 320″ evoca la magia misma de esos “10 minutitos” que todos aquellos amantes desean que jamás terminen antes de que la inminente realidad interrumpa ese mágico momento de aquel amor clandestino.

“En El 320 es la historia de un amante que no se siente orgulloso de serlo pero que prioriza su corazón. Siento que uno como compositor y artista tiene la obligación con uno mismo de retarse y de arriesgarse a escribir la música no solo la que uno cree que puede hacer, sino la que uno ha admirado toda su vida. Crecer escuchando a Selena, Pastor López, Natalia Lafourcade y a tantos exponentes de las diferentes cumbias de Latinoamérica, tiene mucho que ver con esta nueva canción” afirma la artista.

Laura Maré - Lucía

Con la dulzura de su voz, la honestidad en sus letras y la inmensa conexión emocional que ha logrado transmitir a lo largo de cada entrega musical, la cantautora colombiana Laura Maré nos presenta su primer álbum ‘De los Amores Prestados’. Este es un compilado de 10 canciones y su nombre se debe a que cada canción es la historia real de amor (o desamor) de una de sus amigas, y por eso cada una se llama como una mujer. Con ‘De los Amores Prestados’ llega ‘Lucía’ una cumbia que habla de darse una segunda oportunidad con un amor que en el pasado no funcionó.

En esta canción, Laura Maré habla de volver a intentar de una manera libre y sin pretensiones, desde el lenguaje de merecimiento y empoderamiento que ha caracterizado a sus canciones a lo largo de este álbum. La sensibilidad musical y artística basada en hechos reales ha generado un trabajo impecable, honesto, vibrante y lleno de luz. Con este primer Álbum, Laura también nos regala ‘Valeria’ una balada a piano y voz que habla de cuando la persona amada se desenamora.

Cultura Profética y Bebo Dumont - Lento

La icónica banda puertorriqueña, de gran recorrido y múltiples éxitos, Cultura Profética, presenta con orgullo su tan esperado nuevo trabajo musical, “Lento.” Un tema con versos dinámicos y profundos que nacen del reconocido y también puertorriqueño Bebo Dumont, combinados con los impecables ritmos tradicionales del reggae y el inconfundible sonido de Cultura Profética. Además, anuncian un union histórica para la banda, con una de las discografías mas importantes del momento Rimas Enterteiment.

“Estamos emocionados por lanzar “Lento” y unirnos oficialmente a la familia Rimas Entertainment. Este es un momento crucial en nuestras carreras, y no podemos esperar para celebrarlo con nuestros fans durante la etapa europea de nuestra gira “, dijo Willy Rodríguez (voz y bajo de la banda).