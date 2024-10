El desagradable gesto que Christian Nodal tuvo con Ángela Aguilar y quedó grabado en video

Este jueves 24 de octubre, Christian Nodal y Ángela Aguilar cumplen tres meses de casados. El inicio de su noviazgo, el hecho de que se hayan casado con menos de dos meses en pareja y todo lo que envuelve a esta relación, está lleno de polémica.

PUBLICIDAD

Sin embargo, algo que todavía no se había perturbado es la relación entre ellos dos. Constantemente están de viaje y disfrutando de un nuevo destino, bien sea por conciertos o por días de relax.

Pero recientemente hubo muestras de que las cosas, en ocasiones, podrían no ser un mar de caramelos. Christian Nodal estaba cantando en una de sus presentaciones y Ángela Aguilar se metió en el escenario para darle un beso. La reacción de El Forajido no fue la que esperaban los fans y absolutamente todos quedaron sorprendidos.

El cantante mexicano hizo una expresión de desprecio y molestia, ya que volteó la cara como con molestia y hartazgo.

Hay quienes dicen que se trata de una exageración, basada en un video que está completamente fuera de contexto. Pero la mayoría reacciona a que hay problemas en casa o al menos en que esas cosas que pasaron en el concierto no le gustaron a Nodal.

“Tu tomaste tus decisiones”, “hay un contrato y no puede fallar jajaja”, “ya no la soporta”, “llevo 14 años con mi esposo y jamás nos hemos mirado así JAJA 😂 estos no llevan ni 2 meses jaja”, fueron algunos de los comentarios destacados en el posteo.