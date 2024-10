¿Cansado de no saber qué ver? aquí van algunos recomendados para este fin de semana

Max presenta su selección de FANGORITMO para el mes de octubre. Con más de 37.000 horas de entretenimiento disponibles, elegir qué ver puede ser todo un desafío. Por eso, con los fans en el centro de su propuesta, Max introduce FANGORITMO: un espacio creado por Max con recomendaciones de títulos que los fans eligen y esperan ver en la plataforma, así como títulos que se lanzaron hace tiempo, pero que aún están en el corazón del público.

Además de los nuevos estrenos y los favoritos de siempre, las recomendaciones de FANGORITMO incluyen series, películas, telenovelas, reality shows, documentales y animaciones que están en tendencia, basadas en las preferencias de quienes más entienden de contenido: los fans.

A continuación, descubre la selección de FANGORITMO para el mes de octubre, que incluye desde comedias hasta películas de terror.

COMO AGUA PARA CHOCOLATE (Película)

Mientras esperamos el estreno de la serie original de HBO filmada en México, COMO AGUA PARA CHOCOLATE, el próximo 3 de noviembre, la audiencia ya está disfrutando de la película basada en el libro homónimo de Laura Esquivel, un título imprescindible para los fans con corazones apasionados que aman una buena historia de amor. En la película, la historia transcurre a principios del siglo 20 y sigue a Tita (Lumi Cavazos), una joven con un don especial para cocinar y que expresa sus sentimientos más profundos a través de sus recetas. La narrativa está marcada por una fuerte tradición familiar: Tita, como la hija menor, tiene prohibido casarse para cuidar de su madre hasta su muerte. Sin embargo, la joven conoce a Pedro (Marco Leonardi), con quien vive un romance prohibido lleno de pasión.

GEORGIE AND MANDY’S FIRST MARRIAGE (Serie)

De los creadores de THE BIG BANG THEORY y YOUNG SHELDON, Chuck Lorre, Steven Molaro y Steve Holland, GEORGIE AND MANDY’S FIRST MARRIAGE es el spin-off que sigue a Georgie Cooper (Montana Jordan) y Mandy (Emily Osment), personajes de YOUNG SHELDON, mientras enfrentan la vida adulta en Texas. Con un matrimonio reciente y una joven familia que criar, la pareja navega por los altibajos de ser padres y pareja. Aunque se estrena el 31 de octubre en la plataforma, la serie ya es muy esperada por los fans que se han encariñado con la historia de esta divertida y adorable pareja.

LA FRANQUICIA (Serie)

Protagonizada por Himesh Patel y Aya Cash, LA FRANQUICIA es la nueva serie de comedia original de HBO que ha captado la atención del público por su humor excéntrico y único. Con ocho episodios, la serie sigue al equipo de una película de franquicia poco aclamada mientras luchan por su lugar en un universo cinematográfico salvaje y revoltoso. LA FRANQUICIA arroja luz sobre el caos secreto dentro del mundo del cine de superhéroes y plantea la pregunta: “¿Cómo se hacen estas películas?” Después de todo, cada caos tiene una historia de origen.

VIERNES 13 (Película)

Conocida por establecer muchos de los elementos característicos del género slasher, VIERNES 13 es un clásico que sigue cautivando y aterrorizando a nuevas generaciones. Protagonizada por Kevin Bacon, Betsy Palmer y Adrienne King, la trama sigue a un grupo de consejeros que reabre el campamento de verano Crystal Lake, un lugar marcado por una tragedia. A medida que cae la noche, los consejeros comienzan a ser perseguidos y brutalmente asesinados por un asesino desconocido. Mientras luchan por sobrevivir, el suspense aumenta hasta la impactante revelación de quién está detrás de estos ataques.

GREMLINS (Película)

Aportando un toque de nostalgia, GREMLINS es otro clásico que no podía quedar fuera de esta lista, especialmente en el mes de Halloween. Mezclando comedia y terror de manera única, la película sigue el caos que se desata en la tranquila ciudad de Kingston Falls. Cuando un padre trae un regalo especial para su hijo desde Chinatown, un adorable Mogwai, hay tres reglas que deben seguirse: evitar el agua, la luz brillante y nunca alimentarlo después de la medianoche. Pero cuando las reglas se rompen, criaturas traviesas y caóticas invaden la ciudad, causando una ola de destrucción y aventura a un ritmo vertiginoso.

VIAJE DE CHICAS (Película)

Aclamada por la crítica, VIAJE DE CHICAS es una comedia irresistible y divertida para quienes disfrutan de historias que combinan humor y emoción en la medida justa. VIAJE DE CHICAS sigue a cuatro amigas de la universidad, interpretadas por Tiffany Haddish, Queen Latifah, Regina Hall y Jada Pinkett Smith, que se embarcan en un viaje inolvidable al Festival Essence en Nueva Orleans. El reencuentro es una explosión de diversión, locuras y revelaciones, mientras redescubren la fuerza de su amistad y hermandad en medio de aventuras llenas de alcohol y risas.

HERMANO DE JOREL – Temporada 5 (Serie)

La esperada quinta temporada de HERMANO DE JOREL llega como un regalo especial en conmemoración a los 10 años de la serie, trayendo todo lo que los fans de esta animación adoran: comedia irreverente, aventuras épicas y números musicales únicos. Explorando el misterioso universo de la preadolescencia, el hermano de Jorel vivirá nuevas amistades, enfrentará enemigos inusuales y embarcará en una serie de aventuras increíbles, desde salvar la galaxia de piratas espaciales hasta convertirse en empresario de una banda de rock o turista en Bariloche.

NO SOY UN MONSTRUO: LOS ASESINATOS DE LOIS RIESS (Documental)

En 2018, un asesinato en una pequeña ciudad de Minnesota conmocionó a la comunidad cuando Lois Riess, de 56 años, esposa, madre y abuela, mató a su esposo David y huyó de las autoridades. Años después, Lois se sienta con los cineastas para contar su historia por primera vez. La propia Lois intenta explicar sus acciones reprobables, revelando una historia familiar perturbadora y una adicción al juego. Esta serie documental original de HBO es una recomendación obligada para todos los fans del true crime.

La selección de FANGORITMO de octubre también incluye la temporada final de SUPERMAN & LOIS, TROLLS, EL MISTERIO DE SALEM’S LOT, LOS HORRORES DE CADDO LAKE, entre otros títulos.