Amigo de Liam Payne asegura que no se quitó la vida: “No estaba borracho ni drogado”

La muerte de Liam Payne continúa siendo un hecho lleno de misterios. El cantante falleció al caer del tercer piso del hotel en el que se hospedaba en Argentina. Aunque hay quienes aseguran que se lanzó del balcón con la finalidad de terminar con su vida, hay otros que no creen en esta versión, como Gonzalo Avendaño, quien habría hablado con él tres horas antes del incidente.

Fue el miércoles 16 de octubre cuando el mundo de la música se vistió de negro por el repentino deceso de Liam Payne a los 31 años. A poco más de una semana del suceso, detalles alrededor de su muerte comienzan a salir de la luz, generando especulaciones y teorías sobre lo que en realidad pasó ese día.

Amigo de Liam Payne no cree que haya sido capaz de quitarse la vida

Un usuario en X publicó un hilo sobre lo que supuestamente habló Gonzalo Avendaño sobre el exintegrante de One Direction. Ambos llevaban una relación amistosa, pues el empresario lo acercó a la equitación como método curativo.

“Me llamó tres horas antes de que muriera. No estaba borracho ni drogado. Estaba contento y me dijo: ‘Oye amigo, ¿Cuándo vienes?’. Charlamos un rato. Me llamó para saludarme y darme su nuevo teléfono. Liam nunca mencionó la idea de suicidarse. Tenía planes a futuro”, habrían sido las palabras de Gonzalo, destacando que el cantante se encontraba trabajando en nueva música e inversiones.

Según el hilo, el amigo de Liam señaló que no bebía alcohol con frecuencia: “No era fiestero. Salía con mis hijos. Había cerveza en la nevera y a veces sacaba una, pero nunca terminaba la lata”; además de que nunca lo vio consumir drogas: “Se quedó en mi casas en Florida y Argentina y ambas tienen personal permanente, así que incluso si no hubiera estado allí, me habría enterado si hubiera habido algún incidente”.

Finalizó arrepentido de no haber ayudado al intérprete de ‘Teardrops’: “Cuando componía, dibujaba, estaba bien, su problema era que no sabía estar solo. Nunca me perdonaré no haber estado allí, siento que le fallé”.