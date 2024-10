Kylie Minogue anuncia su esperada gira “Tensión Tour” en Bogotá para el 2025

Kylie Minogue regresa a los escenarios, la diva australiana acaba de anunciar su espero “TENSION TOUR”, su gira mundial más grande en más de una década. A partir de febrero de 2025, Kylie recorrerá el mundo con su show más electrizante hasta la fecha. La gran noticia es que Bogotá será una de las paradas, el 19 de agosto de 2025, el Movistar Arena vibrará con la música de Kylie Minogue.

Conocida como la “Princesa del Pop”, esta talentosa cantante, compositora y actriz australiana ha cautivado a audiencias de todas las edades con su voz inconfundible y su estilo único. Desde sus inicios en la serie de televisión “Neighbours”, Kylie ha recorrido un largo camino en la industria musical, alcanzando la fama internacional con éxitos como “Can’t Get You Out of My Head” y “Spinning Around”.

Tensión II tuvo su lanzamiento el pasado 18 de octubre del presente año. El disco incluye nueve nuevas pistas de estudio de Kylie, además del reciente éxito dance “Edge of Saturday Night” con The Blessed Madonna, así como sus colaboraciones recientes con Orville Peck, Bebe Rexha, Tove Lo y Sia.

“Estoy más que emocionada de anunciar el TENSION TOUR 2025. ¡No puedo esperar para compartir momentos hermosos y salvajes con fans de todo el mundo, celebrar la era de Tensión y mucho más! Hasta ahora ha sido un viaje emocionante y ahora prepárense para su turno porque estaré en su ciudad diciendo ‘Luces, Cámara y Acción’… ¡y habrá mucho Padaming!”, fueron las palabras de Kylie.

Las entradas para público general estarán a la venta a partir del 30 de octubre a las 10AM a través de Tuboleta.com. Los clientes del Banco Falabella tendrán acceso a una preventa exclusiva a partir del lunes 28 de octubre a las 10AM y hasta el 30 de octubre a las 9:59AM.