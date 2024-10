Jorge Alfredo Vargas de Caracol tiene yerno de lujo; le dio tremendo regalo a su hija

Una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana es el bogotano y fiel hincha de Santa Fe, Jorge Alfredo Vargas, hombre que en la actualidad está al frente de Noticias Caracol y funge como director de uno de los programas más escuchados de Blu Radio, ‘Voz Populi’. Justamente la hija de este comunicador, Laura Maré ha dado de qué hablar en los últimos días, no solo por su primer ‘bebé' musical, también por el hermoso regalo que le dio su pareja para celebrar este nuevo logro de vida.

Vargas y su pareja, Inés María Zabaraín, han trabajado con constancia para que sus tres hijos cumplan todos sus propósitos de vida, esfuerzo que ha cobrado frutos en todos, y últimamente en ‘Lau’, quien está más que dichosa por el lanzamiento de su primer álbum musical, ‘De los Amores Prestados’, un compilatorio en el que recoge varios temas que escribió basado en las experiencias idílicas de sus amigas más cercanas, trabajo que vio la luz este jueves 24 de octubre.

“Todavía no me la creo, me da ganas de llorar pensar en que estas canciones de las historias de mis amigas sean ahora de ustedes”, fueron parte de las palabras de emoción que compartió Laura por medio de su cuenta de Instagram, donde acumula 133.000 seguidores, misma red en la que mostró el significativo regalo que le dio su pareja sentimental por cumplir uno de sus sueños.

Su alma gemela, de quien no se conoce su identidad, pero al que muchos llaman ‘Chachito’ le envió a la puerta de su casa un hermoso ramo de flores en el que resaltaban las astromelias y los crisantemos, detalle que Maré agradeció expresando: “El amor me mando las flores más lindas del mundo porque sale nuestro primer album”.