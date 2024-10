Christian Nodal y su costumbre de cancelar conciertos en Colombia resultó en demanda

SEVILLE, SPAIN - NOVEMBER 16: Christian Nodal attends The 24th Annual Latin Grammy Awards on November 16, 2023 in Seville, Spain. (Photo by Neilson Barnard/Getty Images for Latin Recording Academy)

La historia de Christian Nodal y su relación con Colombia ha tomado un nuevo giro tras la cancelación de su concierto el 26 de marzo de 2022 en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Esta noticia no solo causó una gran indignación en la promotora y en los asistentes, quienes se encargaron de dañar las instalaciones del estadio. Según el reciente comunicado de la promotora ‘Alive’ son enfáticos en que un día después de dicha cancelación, es decir, el 27 de marzo de 2022 se comprometieron a asumir los gastos pero dicha palabra fue incumplida “El 27 de marzo de 2022, la empresa Alive Productions y el artista Christian Nodal, junto a su padre el señor Jaime González y las empresas que representan al artista, firmaron un acuerdo de transacción en el que Nodal se comprometió a realizar la devolución de los dineros que se le pagaron por el show incumplido que hacía parte de su gira “Forajido Tour. Sin embargo, este compromiso fue incumplido por parte del artista y sus representantes, dejando a Alive con pérdidas económicas y reputacionales considerables”, menciona el comunicado.

Compromisos monetarios que deberá asumir Christian Nodal en Colombia por demanda en su contra

“El pasado 15 de octubre en una práctica de pruebas anticipadas de interrogatorio de partes contra Christian Nodal y las empresas que lo representan, se determinó que el artista admite una deuda superior a US $2.5 millones al darse por confeso el interrogatorio hecho por el equipo jurídico de Alive (...) ya que el artista no se presentó, lo que su abogado justificó como parte de su ‘estrategia legal’, mostrando una falta de respeto hacia la justicia colombiana y el público del país; tanto su padre Jaime González como el abogado apoderado del artista, admitieron conocer las consecuencias y estar dispuestos afrontarlas”.

Cabe recordar que este evento fue organizado por diferentes empresarios Dusan producciones y RCely Producciones, quienes también se vieron afectados por esta cancelación, donde su personal de producción estuvo por más de 10 horas temiendo por su vida debido a los desmanes dentro del estadio.

Al día siguiente de la cancelación, Publimetro Colombia entrevistó a Christian Nodal sobre lo sucedido, llegando a mencionar “El momento más triste y difícil de mi carrera (...) La razón por la cual no llegue fue porque yo estoy trabajando aquí en Los Ángeles y en Miami el disco de Foragidos y antenoche estuve trabajando con Snow tha product, haciendo una canción. Terminé en el estudio a la 1:00 a.m., me vine a la casa a descansar. Tenía el vuelo a las 7:00 a.m. para llegar a Medellín a las 2 o 3 p.m. a más tardar. Todo estaba perfecto. Llego al aeropuerto y a las 7:30 a.m. me avisan que no va a ser posible la llegada del avión porque habían cerrado el aeropuerto de Toluca desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m (...) Nos movimos para conseguir otro avión que con la gasolina pudiera llegar a Panamá. Por el clima era muy complicado llegar a Medellín. Pasa lo de la ventana, nos devolvimos a Los Ángeles, volamos a Panamá y se cierra el aeropuerto de Medellín. Así que en ese momento mandé el video para decir que no iba a poder llegar a Medellín”, mencionó el mexicano.

A pesar de que este altercado es su segunda cancelación en Colombia, en la misma entrevista señaló que desea regresar a territorio colombiano “La mejor manera de poderles pagar por el tiempo que escuchan mi música, que compran mis shows, es con más música. Obviamente, voy a hacer todo lo posible para que puedan vivir una noche inolvidable y para mí también. El dinero no arregla nada, ni las palabras arreglan las cosas, pero yo no voy a tomar nada del dinero que se pagó, quiero devolverlo a la gente”.