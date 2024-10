Periodista de Noticias RCN confesó que está pasando por un duro luto que lo mantendría lejos de las pantallas

Noticias RCN es uno de los informativos más reconocidos de Colombia, que lleva ya varios años llevando las noticias de actualidad del país, así como en otros noticieros, los presentadores que a diario aparecen en las emisiones de mañana, tarde y noche se ganan un lugar en la memoria de los televidentes y este es el caso de Jose Macevedo, reconocido como una de las caras más recurrentes en la reportería de RCN; sin embargo, Jorge está pasando por un difícil luto.

En redes sociales, Jorge es bastante activo al compartir parte de su trabajo en medios, pero rompió sus publicaciones habituales para dedicarle un sentido mensaje a su abuela fallecida. Aunque el periodista no dio muchos detalles, dejó un conmovedor mensaje abriendo su corazón para hablar de los 100 años que su abuela lo estuvo acompañando.

El periodista afirmó: “Pocos pueden decir que vivieron más de un siglo y, mucho menos, pueden decir que vivieron un siglo enteramente felices. Mi adorada abuelita sí: lo vivió y pudo contarlo. Ahora llegó el momento de descansar, abuelita”, además varios de sus colegas de RCN e incluso de Caracol se unieron para mostrar su apoyo para Jose.

Personajes como Alejandra Giraldo, Inés María Zabaraín y hasta Jorge Enrique Abello expresaron su empatía por el periodista con un mensaje, mandándole abrazos y demostrando su apoyo.

Inés María Zabaraín contó como fueron sus inicios en televisión

La samaria recordó cómo fueron sus inicios en la televisión colombiana y afirmó que Gabo, sin duda alguna, le hizo grandes aportes a su carrera como presentadora y además, esta cercanía hizo que fuera cercana al nobel colombiano y a su esposa. “Era maravillosa, imagínate esa bendición. Se sentaba con uno y uno le mostraba la nota, te daba consejos. Tuve la gran fortuna de ser cercana a Gabo hasta sus últimos días, yo presentaba la sección de entretenimiento y Gabo me decía ‘yo soy costeño y no te entiendo nada, te voy a poner profesor’, el día que murió Pablo Escobar el noticiero fue de una hora y cuando despedí el noticiero, sonó el teléfono del set y era Gabo, me dijo: ‘¿quién te enseñó a hablar?’”.

De este espacio, saltó a RCN, canal en el que es una de las presentadoras más fundamentales.