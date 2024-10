Mora y Beéle encabezan el listado de los artistas del Megaland 2024

¡La emoción crece a medida que se revelan las últimas incorporaciones al lineup del Megaland Music Fest! Se suman dos gigantes de la música: el puertorriqueño Mora, quien electrificará al público en su única presentación en Colombia, y el talentoso barranquillero Beéle, conocido por sus éxitos “Santorini”, “Loco” y “Morena”. Este festival, el más grande de radio en el país, tendrá lugar el próximo 30 de noviembre en el icónico Parque Simón Bolívar de Bogotá.

PUBLICIDAD

Entre las emocionantes confirmaciones se encuentra Mora, el aclamado cantante y productor que con su estilo único y energía contagiosa pondrá a saltar a los más de 30.000 asistentes de este año. Sin duda, Mora es la cereza del pastel y un momento culminante del festival. Además, se suma al line up el talentoso artista barranquillero Beéle, tendencia en redes por sus exitosas canciones y quien promete llevar su inconfundible ritmo al escenario, convirtiendo la jornada en una fiesta musical.

Pero eso no es todo, este año la fiesta de la radio más grande el país será impresionante e incluirá a destacados artistas como Luis Alfonso, el fenómeno del regional colombiano; el legendario Wisin, conocido por su carisma y ritmo; Danny Ocean, que regresa con su inconfundible estilo; la estrella española Lola Indigo; Fariana, una de las voces más potentes del género urbano; Emilia, la joven sensación argentina; y Piso 21, el cuarteto que ha llevado el pop colombiano a nuevas alturas. También destacan las revelaciones del movimiento Bogo Pop: Maca y Gero, Ela Taubert, Manú, Simon Savi, y artistas emergentes como Soley, Juan Palau, Teo, Gia, Jules, Gynebra, Opa, Rafa, y Andrey Serrano. Juntos, conforman un lineup de más de 18 talentos que harán de esta jornada un evento memorable.

Megaland no es solo un concierto; es una experiencia que trasciende la música. Es el lugar donde las emociones se viven al máximo, donde los amigos se encuentran y los fanáticos de todos los géneros se unen para celebrar su pasión por la música.

Las puertas abrirán a las 11:00 a.m., permitiendo que los asistentes disfruten de una jornada completa de espectáculos y sorpresas. Para garantizar la seguridad y el disfrute de todos, se ha establecido una edad mínima de 14 años para ingresar al evento.

Las boletas ya están disponibles en la página oficial de Tu Boleta, con precios desde 70 mil pesos. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta celebración musical única en Megaland 2024.