“Lo dice Uribe y yo le creo”: El Tino Asprilla volvió a demostrar su lado más uribista

A través de sus redes sociales, ‘El Tino’ Asprilla volvió a demostrar su admiración por Álvaro Uribe Vélez. Como es bien sabido, ‘El Tino’ suele dar us opiniones políticas y sociales sin mayores inconvenientes. Aunque en esta oportunidad no toco un tema en particular, sí hizo una referencia que evidencio que tiene al expresidente de Colombia en una alta estima.

Este 23 de octubre de 2024, Faustino Asprilla usó su cuenta de Instagram para mostrar el trabajo que estaba haciendo en su finca. ‘El Tino’ se grabó con varias plantas de maíz al hombro, las cuales iban a ser usadas para alimentar animales. Pero eso no fue lo que más llamó la atención, ya ue el video estuvo acompañado de un mensaje que volvió a evidencia su lado más ‘uribista’.

“¡Trabajar, trabajar y trabajar! Lo dice Uribe y yo le creo”, Faustino Asprilla