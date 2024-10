Hermanos de Darío Gómez arremetieron contra RCN por la serie del ‘Rey del despecho’; “que falta de respeto”

Ya se completan más de dos años tras la muerte de ‘El rey del despecho’ Darío Gómez, hombre que dejó un inmenso legado al género popular hasta el punto que recientemente se estrenó su serie biográfica en la plataforma Amazon Prime, en la que el actor Diego Cadavid es el protagonista. Tras el estreno del audiovisual, los hermanos de Gómez decidieron hacer una fuerte crítica, debido a que consideran que no se está contando la historia cabalmente.

Desde el fallecimiento del ‘Rey’ en el mes de julio de 2022, la dinastía ha seguido manteniendo su legado, especialmente Hernán y Nelson Gómez, hombres que recientemente aprovecharon lo masivo de sus redes sociales para mostrar su inconformismo por el formato que le hace homenaje a la vida de su hermano.

“Qué historia tan mal contada, los que la conocemos no la entendemos. De qué Darío están hablando. Mentiras tan grandes; mejor dicho me agacho u me espicho, que falta de respeto para el ‘Rey del despecho’, la leyenda más grande de la música popular. Francamente, se las carcomió el odio y sin la familia de Darío no habrá historia verdadera”, fue el mensaje que los Gómez publicaron en redes.

¿Dónde queda la tumba de Darío Gómez?

El cuerpo de este ídolo del género popular reposa en el cementerio Campos de Paz, ubicado en la ciudad de la eterna primavera, Medellín, para ser más preciso en la Calle 2 sur #65 - 263. Sepultura que es una de las más llamativas del lugar y que tiene tallados, a manera de localización, los números 01-011-01, caracteres que son combinados por muchos apostadores que le meten ‘platica’ al chance y la lotería con el 0111 y el 1101.

Pero estos no son los únicos ‘numeritos’ relacionados con el antioqueño, ya que también le apuestan al 1951, fecha de nacimiento del rey; el 6251, que combina el día, el mes y el año de su natalicio; y el 2271, que involucra el año de su muerte y la edad con la que partió del mundo terrenal.