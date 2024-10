Jhonny Rivera reveló si le molesta que su novia Jenny tenga amigos de su edad

El cantante colombiano Jhonny Rivera se pronunció recientemente en sus redes sociales sobre una pregunta que ha generado curiosidad entre sus seguidores: si le incomodaba que su novia, Jenny López, quien es casi 30 años menor que él, tuviera amigos de su misma edad. La pareja ha sido objeto de comentarios debido a la notable diferencia de edad, pero ambos han dejado claro en repetidas ocasiones que no les afectan las críticas.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Jhonny Rivera contó lo complicado de cantar en una cárcel para los privados de libertad

En varias oportunidades, Jhonny ha expresado que no presta atención a los comentarios negativos sobre su relación, mientras que Jenny también ha restado importancia a las acusaciones de que estaría con él por interés. A pesar de las críticas, la pareja sigue adelante con su vida personal y profesional, compartiendo su día a día con sus seguidores a través de las redes sociales.

¿A Jhonny Rivera le incomoda que su novia tenga amigos de su edad?

Hace poco, Jhonny abrió una caja de preguntas en Instagram, donde uno de sus seguidores lo cuestionó sobre si le incomodaba que Jenny tuviera amigos de su edad. El cantante fue muy sincero al respecto y dejó en claro que no tiene problemas con la idea. “Por supuesto que no, no me incomoda para nada. Eso es algo completamente normal y sería absurdo prohibirle que tuviera amigos de su edad”, respondió. Sin embargo, agregó una curiosa revelación: “Lo más curioso es que no tiene. Mentiras, sí tiene, amigas de su edad sí tiene, pero contaditas, son muy pocas”, comentó entre risas.

El intérprete de “El Intenso” se ha caracterizado por ser muy abierto con sus seguidores, manteniendo una interacción constante en sus redes sociales, donde suele hablar de su vida personal y laboral sin rodeos. Esta transparencia ha permitido que su relación con Jenny sea muy pública, aunque esto también ha atraído críticas por parte de algunos usuarios de redes. No obstante, la pareja ha demostrado que su relación sigue firme, sin importar las opiniones externas.