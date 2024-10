En el 2022, se hizo tendencia en redes sociales un video donde se a Poncho ZUleta tocando de manera indebida a la también cantante vallenata Karen Lizarazo. Comentarios como “Qué mala costumbre de normalizar a los viejos verdes”, y otros mensajes en contra del actuar de Poncho. A pesar del rechazo en la opinión pública, el respaldo de la disquera con el cantante fue otro de los factores de conversación y generó rechazo.

Dos años después, Karen Lizarazo habló públicamente del acoso que recibió por parte de Poncho Zuleta

En su momento, Karen, con el respaldo de todo su equipo, se pronunciaron al respecto rechazando este tipo de comportamientos en cualquier escenario donde las mujeres están presentes. Finalmente, le envió una invitación Poncho Zuleta a hacer una reflexión sobre lo sucedido para poder avanzar como sociedad.

Dos años después la cantante se pronunció sobre este hecho en el podcast ‘Vos podés’ mencionando “Siento que lo que pasó con Poncho fue como que hice quedar mal a las mujeres. Yo me siento como apenada porque no salí a hablar como debí hablar o a decirle a todas que esto es lo que hay que hacer. Quizá me llené tanto de miedo que todavía lo tengo, y me da pena decir ‘actúe’ “.