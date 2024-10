DELE GT lanza ‘Isla Privée’ inspirada en Colombia, así suena

Desde hace unos meses atrás un joven radicado en España llamado Marc Delecourt Fernandez, quien se da a conocer como DELE GT, ha estado traduciendo todo tipo de canciones de diferentes artistas al francés generando una infinidad de reacciones en las redes sociales.

Es así como se ha paseado por ‘Los Caminos De La Vida’, ‘Viva Falcao’, ‘Hey Mor’ de Feid, ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ de Karol G y hasta ‘El Ritmo Que Nos Une’ de Ryan Castro, pero esta vez no ha llegado a versionar otro tema, sino a lanzar el propio.

Y es que el artista se encuentra en la promoción de ‘Isla Privée’ la cual es una canción inspirada en Colombia luego de un viaje que hizo a Bogotá en el evento ‘Made In Colombia’ y quedó enamorado de la gentileza y cariño de sus habitantes.

“Hace unos meses cuando volví de Colombia me inspiró mucho el viaje para hacer una canción. Esta canción habla un poco pues de la liberación que sentí en Colombia de que la gente me acogió y brindó un poco pues mi lado más artístico y me dio esa sensación de como estar en una isla y no pensar en nada y evadir de todo”, dijo DELE GT.

DELE GT presenta ‘Isla Privée’ el cual es el primer sencillo de su nuevo proyecto musical que fusiona ritmos latinos con letras en francés, creando un sonido innovador. Este género, denominado ‘Coquetton’, combina los vibrantes ritmos latinos con la elegancia del francés, aprovechando la percepción de que todo en este idioma suena más coquette y sofisticado.

“‘Isla Privée’ invita a los oyentes a desconectar de la rutina, a bailar y disfrutar de los placeres sencillos de la vida. Con un sonido único, este sencillo promete conquistar las listas de reproducción tanto en América Latina como en Europa”, cuenta DELE GT.

Por ahora la canción está disponible en todas las plataformas digitales, y llegará con un video clip oficial en los próximos días por medio de su canal de YouTube.