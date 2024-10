“Mor, pille”: Feid lanza su línea de disfraces para Halloween

Desde hace varios años el cantante Feid ha sido parte del soundtrack de muchas relaciones y despechos al cantarle al amor y al desamor, por lo que no es un secreto que varios de sus temas en medio del contagioso ritmo, llegan al corazón de quien los escucha por lo que lo convierte en uno de los máximos exponentes musicales de Colombia.

En medio de lo que es su gira de conciertos que lo llevará a Quito, Lima, Santiago, así como Bogotá y varias fechas en Medellín en el Atanasio Girardot el cantante ha publicado un video de lo que es su línea de disfraces de Halloween.

Desde su red social Instagram el cantante posteó un video al mejor estilo de una casa embrujada en color verde junto a una entidad a la que no todo le sale bien mientras tocan a su puerta, pues aparecen cuatro personas luciendo los disfraces

“Mor, pille pues que exotiqueo, el disfraz del Ferxxo pa’ Halloween solo por tiempo limitado puedes tener el outfit completo inspirado en los shows del FERXXOCALIPSIS”, se lee en la página de Feid.

El disfraz del Ferxxo

Son cuatro las piezas fundamentales del disfraz de Feid que fueron anunciadas en su portal, y que están disponibles en todas las tallas, tienen un costo de 64.99 usd. El disfraz de Feid incluye:

Gafas blanquitas del Ferxxo

Gorra SIXDO BASICS “Special Edition”

Bigote (Mustache)

Camiseta SIXDO BASICS “Special Edition”

Disfraz de Feid para Halloween 2024 Foto: captura de ferxxop.com

Tal y como era de esperarse la publicación de Feid se llenó de diversas reacciones por parte de la comunidad digital, pues descartaron ponerse en este Halloween los acostumbrados disfraces de personajes de terror para lucir como el intérprete de ‘Sorry 4 That Much’ y ‘Chorrito Pa’ Las Animas’ y al tiempo le pidieron música nueva

“Amooooo ese disfraz. El más chimba de todos los disfraces de Halloween 😍 😍 😍 😍 💚 💚 💚 💚 💚 💚 🔥 🔥 🔥 😎 😎 😎”, “Disfraz de conejita sexy? No gracias, yo puro ferxxo Mor 😌 💚” y “Ya no me tengo que preocupar por el bigote para Halloween, todo lo encuentro en la FERXXOP”, destacan entre las reacciones.