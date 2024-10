¿Mintieron? Fotos de Liam Payne momentos antes de su muerte que contradicen todas las teorías

El 16 de octubre, el mundo de la música se paralizó tras darse a conocer el lamentable fallecimiento de Liam Payne, de 31 años, conocido por ser parte de una de la boybands más populares de Reino Unido, One Direction, esto, luego de caer del tercer piso del hotel Casa Sur donde se hospedaba en Argentina.

Pasó poco tiempo hasta que los detalles de su deceso se dieron a conocer a través de las redes sociales, y las especulaciones en torno a su muerte empezaron a surgir, pues hubo quienes aseguraron que se trató de un suicidio, mientras que otros, culparon a la novia del cantante, sin embargo, una versión cambiaría el rumbo completo de la historia.

Muere Liam Payne en Palermo, Argentina Twitter / Snapchat (Twitter / Snapchat)

En redes sociales comenzaron a viralizarse fotografías y audios que exponían cómo fueron los últimos momentos de Liam Payne durante su estancia en Argentina, de la que su novia aseguró solo sería de cinco días, pero se había extendido por dos semanas. En ellas, se podía ver una habitación completamente destruida y con drogas esparcidas por el lugar, mientras que videos, dejaban ver que el personal del hotel ya había solicitado apoyo del servicio de emergencia para controlar la ira del cantante.

“Tenemos un huésped que está sobrepasado de drogas y alcohol... Está rompiendo toda la habitación y, bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor”, se escuchaba en una grabación de supuestos empleados del hotel.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Liam Payne?

Tras darse a conocer que Liam Payne estaba teniendo conductas violetas y comportamiento errático días previos a su muerte, los informes apuntaron a que la razón de su deceso, fue debido al abuso de sustancias que lo llevaron a tirarse del balcón, supuestamente con la intención de caer en una pileta sin tener éxito.

Los informes de la autopsia que realizaron al cantante, indicaron que su muerte se dio debido a una fractura en el cráneo, sufriendo ‘politraumatismo’ y ‘hemorragia interna y externa’, sin posibilidad de reanimación, por lo que su deceso se dio al instante de su caída.

Ese mismo día, hubo quienes revelaron que el cantante se encontraba solo, pues su representante no estaba y su novia, se había ido días previos: “El representante lo dejo solo. No pudo conseguir droga. Llamó a dos prostitutas, rompió la tele de la habitación, no le quería pagar a las chicas. La droga se la dio alguien del hotel. Ya se habrían identificado y la van a echar”, aseguraron en un audio difundido a través de redes sociales.

Fotos de Liam Payne antes de su muerte ponen en duda teorías

Sin embargo, esta teoría sobre las conductas violentas que Liam Payne pudo haber tenido, tendrían una contraparte, y es que, las redes sociales, no solo se han encargado de honrar la memoria del cantante, también se han difundido imágenes en las que se puede apreciar, cómo estaba, momentos antes de su muerte.

En las imágenes difundidas en redes sociales, se puede ver a Liam Payne recostado sobre un sofá viendo su computadora, en aparente calma, sin embargo, un usuario en Twitter reveló que “explotó en cólera” tan solo 20 minutos antes de morir, esto luego de recibir un correo electrónico que provocó que gritara: “¡A la mi**da con esta m**da!”.

Esto no es todo, pues, también se pueden ver otras dos imágenes donde se le ve calmado en el lobby del hotel junto a otras personas y después, esperando el ascensor en el lobby de ese mismo miércoles a las 4:28 de la tarde, casi una hora antes de que cayera del tercer piso de su habitación a las 5:40 de la tarde.