“Me traumaticé”: Carolina Cruz se sinceró sobre la cirugía estética a la que se sometió antes del reinado

Carolina Cruz, reconocida presentadora colombiana, se ha destacado no solo por su trabajo en el programa ‘Día a Día’ de Caracol Televisión, sino también por su capacidad para equilibrar su vida laboral con su rol de madre; antes de esta faceta en la televisión, Carolina participó en el concurso de belleza como señorita Valle y se llevó varios halagos por su belleza; sin embargo, la presentadora ha compartido que esta etapa además de marcar su vida, también cambió su relación con su cuerpo, tanto que tuvo que someterse a una cirugía estética.

Cabe recordar que Carolina participo en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia en 1999, representando al departamento del Valle del Cauca. Aunque no ganó el título de Señorita Colombia, su participación en el certamen fue un trampolín importante en su carrera. Carolina quedó como primera finalista, lo que la catapultó a la fama y le abrió las puertas a numerosas oportunidades en los medios, de esta misma experiencia Carolina habló en su pódcast, además de los cambios físicos que tuvo.

Carolina declaró que antes de su participación en el reinado, se sometió a varios cambios físicos por medio del quirófano, además de luego de su participación en el reinado: “Me dijeron, te podemos hacer una lipo, arreglarte la nariz y te podemos poner puchecas. Lo que más me criticaron en Cartagena fue el tamaño de mis puchecas, yo me traumaticé tanto que a los meses me hice otra cirugía para quitarme, me hice la reducción y me puse menos cantidad de prótesis”.

¿Quién es la nueva pareja de Carolina Cruz?

Carolina Cruz compartió detalles sobre cómo conoció a Jamil y cómo inició su relación, la cual ha generado cierta polémica por la diferencia de edad entre ambos. La presentadora comentó: “Yo no estaba esperando a nadie, de hecho, pensé que iba a estar sola por mucho tiempo después de una relación tan larga, sentía que no tenía espacio para nada más”. Sin embargo, en una celebración, conoció al piloto sanandresano, Jamil, con quien comenzó a tener acercamientos.

Aunque desde el principio le llamó la atención, lo primero que pensó fue en su diferencia de edad: “Llego al lugar y veo a un pelado, alto, calvo, con un gabán negro, espectacular, pero es un culicagado, es un pollo, puro colágeno”. En esa fiesta, Carolina intentó captar la atención de Jamil, pero él parecía no estar interesado, ya que no hablaron ni intercambiaron números. No obstante, fue Jamil quien dio el primer paso en redes sociales, siguiéndola y reaccionando a sus historias con un emoji de fuego. Después de eso, concretaron una cita y, desde entonces, han mantenido una relación de más de un año.