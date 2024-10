Alberto Linero confesó estar a favor del divorcio “Vivir juntos es muy complejo”

Desde que Alberto Linero abandonó el sacerdocio para dedicarse al sacerdocio, se dedicó a ecribir libros, dar conferencias, y cumplir su rol periodístico en Blu Radio. Pero sin duda, el cariño del público que lo ha conocido en todos sus años de vida pública, han hecho que siga teniendo la misma popularidad, inclusive al hablar de temas como las relaciones humanas y le divorco.

Alberto Linero confesó estar a favor del divorcio

En medio de una entrevista en la sección ‘me raya la cabeza’ de Caracol Televisión “Nos hicieron creer que las parejas era una obligación, y no y eso hay que valorarlo. Hay gente que dice ‘Tengo 30 años y no me he casado’. Felicitaciones. Cada uno tiene esa decision. Nos hicieronc reer que había que estar en pareja qunque eso fuera un un infiernno, no, si esa vaina no funciona toca decir ‘Por el bien de los dos’, seamos amigos si quieres tiamos algunas veces pero vivir juntos es muy complejo”.

Del mismo modo, recalcó la importancia de ser un equipo en cualquier círculo social, pareja y así trabajar en equipo, y sobre el no casarse estando enamorados y no casarse en ese estado “El enamoramiento es un estado de pérdida del sentido de la realidad. Uno enamorado es un psicótico”.