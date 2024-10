‘La Casa de Los Famosos Colombia’ regresa y están en búsqueda de lo primordial para la segunda temporada

‘La Casa de los Famosos’ Colombia en su primera temporada llegó a su final teniendo a la creadora de contenido Karen Sevillano como la ganadora de la edición 2024, en la que el actor Julián Trujillo quedó de segundo lugar.

Más de 20 celebridades asumieron el reto a principio del año de ser observados en vivo las 24 horas del día por más de 40 cámaras que trajo consigo una ventana al comportamiento de quienes se congregaron a la voz del ‘Jefe’.

Tras el polémico final que generó descontento en las redes sociales las redes de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia están nuevamente activas y hace poco han liberado la primera publicación.

“La Casa de los Famosos Colombia ¡Ayuda! Estamos buscando las llaves de esta casa ¿Saben quién las tiene?” se lee en la puerta que vio salir y regresar a varios de los famosos en medio de lágrimas, mientras que al pie de publicación indicaron que “Íbamos a abrir las puertas de #lacasadelosfamososcolombia y preciso no encontramos las llaves, 🔑 ¿quién las tendrá?”.

Tal y como era de esperarse las reacciones no tardaron en llegar, pues los más fervientes seguidores del formato que ha triunfado en otros países no dudaron en responder a la consulta que hizo RCN.

“Las lanzaron al mar en el viaje Papillente 😅 💃 💃”, “Karen fue la que apagó las luces me supongo que se quedó con la llave 🔑”, “Pues Karen que fue la última que salió 😂 😂 😂 😂 😂 😂”, “Ojalá no aparezcan nunca esas llaves 👎🏼 🙄 🤦 👎🏼 🙄 🤦 👎🏼 🙄 🤦”, “Carmelo 👏 él las debe tener 😂” y “Ese fue Carmelo que no quiere que nadie más entre a su casa sin ser invitado por el mismo🔥”, son algunas de las reacciones que destacan.

Los televidentes aprovecharon de postular algunos nombres entre los que destacan Yina Calderón y Andrea Valdiri, pero por ahora no hay nadie confirmado para la segunda temporada y solo corren los rumores de quienes los televidentes quieren ver en la competencia de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia.