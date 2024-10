Karol G y Sevdaliza estrenaron ‘No Me Cansaré’, la canción con la que le hará competencia a Shakira

Sevdaliza y Karol G en 'No Me Cansaré'

Días atrás la cantante Karol G y Sevdaliza sorprendieron a todos al mostrar que se juntaron en una colaboración musical que lleva por nombre ‘No Me Cansaré’ y que ha sido estrenada este 17 de octubre por medio del canal de YouTube de la cantante iraní.

La canción es bajo una melodía contagiosa en la que en su letra las cantantes hacen un suplicio de amor en el que reiteran lo bien que se sienten acompañadas y la libertad que emerge en la relación.

El clip es en blanco y negro en el que aparecen dos niñas y seguidamente Karol G y Sevdaliza ataviadas con una vestimenta sensual que deja ver sus figuras sobre una gran cama blanca que de fondo tiene montañas.

“Una canción para ese amor libre y bonito que nos deja ser nosotrxs mismxs 🤍 Gracias Reina por invitarme a hacer parte de este proyecto tan especial @sevdaliza 🌷 “No me Cansare” Disponible ya!”, escribió Karol G al promocionar el tema en su red social Instagram.

La publicación de Karol G se llenó como era de esperarse de diversas reacciones por parte de la comunidad digital con las que le aplaudieron el tema su ritmo y concepto, y algunos aprovecharon de recordar que ‘Soltera’ es la canción del momento. “Una temazo para escuchar en repeat 😍 ❤️🔥”, “Colaboración del año🪽☄️” y “Está hermosa, pero yo ando en Soltera awwww 🥹💋🔥”, son algunas de las reacciones que destacan.

¿'No Me Cansaré es dedicada a Feid’?

Por medio de sus historias de Instagram la cantante publicó un video mientras suena de fondo el tema ‘No Me Cansaré’ en uno de los coros que ella interpreta, pero con un detalle y es que dejó ver un corazón verde en clip, y como es de recordar ese es el color represnetativo de Feid.

Foto: captura de Instagram @karolg

Letra de No Me Cansare de Karol G y Sevdaliza

“Don’t have fear, I won’t let go

You protect my inner child

Hold my heart, forever yours

Love another, so pure so wild

You’re my heaven, libertad

Angels need their wings to fly

I feel home in your arms tonight

No me cansaré, no me cansaré

I like, Imma get what I like

No me cansaré, no me cansaré

I like, Imma get what I like

Total, todos los placeres

Voy a dártelos, baby 24/7

No me cansaré, no me cansaré

I like, Imma get what I like, like, like

Ya tu sabe,

Tú me dejas brillar

Me siento libre

aun siendo tuya

No me cortas las alas,

Tú me dejas volar

Recuérdame mirando la luna

Ey,

I was born to be an angel

(yo nací pa’ ser tu baby) Me quiere como soy,

No trata de poseerme

Vuelo lejos y no deja de quererme

(quererme, quererme)

(Papi)

You protect my inner child

We love another

So pure, so wild

Hey, ey

No me digas que te vas,

Si en tus ojos encuentro paz

Y de tu mano mi libertad

(por eso)

No me cansaré, no me cansaré

Tengo

todo lo que quiero,

No me cansaré, no me cansaré

Tengo

Todo lo que quiero,

Total,

Todos los placeres

Voy a dártelos,

Baby 24/7

No me cansaré, no me cansaré

Tengo

Todo lo que quiero,

No me cansaré, no me cansaré

I like what I like

No me cansaré, no me cansaré

Tengo

Todo lo que quiero,

Total,

Todos los placeres

Voy a dártelos,

Baby 24/7

No me cansaré, no me cansaré

Tengo

Todo lo que quiero,

No me sueltes, no

Soy tu maravilla,

Así como yo,

Baby ninguna brilla

No me sueltes, no

Soy tu maravilla,

Así como yo,

Baby ninguna brilla”