“Gracias por contribuir”: Maleja Restrepo mostró cómo sus fans la ayudan a ganar dinero

Maleja Restrepo aprovechó una publicación en Instagram para darle las gracias a sus seguidores, ya que de manera indirecta la están ayudando a ella y al resto de su familia a percibir ingresos a través de las redes sociales, ahondando un poco más en el tema gracias a los comentarios de unos de sus fanáticos.

La presentadora y su esposo, Tatán Mejía, suelen mostrarse muy activos a través de las redes sociales, utilizando estas plataformas digitales para compartir todo tipo de contenido, bien sea algún video divertido, documentando parte de sus viajes y aventuras en Colombia y otros países o simplemente para contar anécdotas.

Pero algo que destaca en el contenido del par es la comedía, basándose en este recurso para grabar varios de los videos que publican en su perfil o para abordar situaciones en las redes sociales, algo que sus seguidores disfrutan mucho.

A propósito de esto, hace pocos días Maleja Restrepo y Tatán Mejía publicaron un clip en Instagram en el que jugaron con la idea de que el motociclista emprendió un paseo en una lancha, pero tuvo algunos inconvenientes y quedó naufragando por varios días.

Sin embargo, cuando logra regresar de nuevo a casa, la presentadora desconfía de su supuesto naufragio, ya que después de estar más de 90 horas perdido en la jungla, aún tenía muy buen aroma, dando a entender que no estaba perdido sino con otra mujer.

Todo este clip hace referencia a una publicidad de un desodorante que presuntamente protege al usuario por 96 horas, utilizando una historia y el recurso del humor para vender un producto.

A los fans de Maleja Restrepo les gusta este tipo de publicidad

A través de la sección de comentarios del video en cuestión, varios seguidores de Maleja Restrepo y Tatán Mejía no dudaron en manifestarse con todo tipo de comentarios hilarantes, aprovechando la oportunidad para felicitarlos por este tipo de publicidad, resaltando que les gusta ver estas pautas por la manera en la que las abordan.

“Jajajaja su marketing es el único que me lo veo hasta tres veces jajaja”, “Las únicas publicidades que me aguanto”, “No inventes me trague otro comercial!!!! Y hasta le di like!!!😂😂😂” y “Los mejores del mundo, sin querer se traga uno una publicidad” son algunos de los mensajes que recibieron Maleja Restrepo y Tatán Mejía.

Este tipo de comentarios y acciones claramente ayudan al par, ya que los patrocinantes pueden ver que su publicidad está siendo bien recibida por sus seguidores, razón por la cual Maleja no duda en agradecerle a sus fans con frases como “gracias por seguir contribuyendo a pagar colegios” y “gracias por contribuir a la economía familiar”.