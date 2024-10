J-hope de BTS terminó su servicio militar, y así lo celebraron sus fans “Pude terminar mi servicio bien y con buena salud”

J-Hope, el carismático integrante de BTS, ha finalizado satisfactoriamente su servicio militar obligatorio, marcando un momento de gran alegría para sus fans alrededor del mundo. Tras un poco más de un año de servicio, su regreso ha sido recibido con entusiasmo y emoción por parte de la comunidad ARMY, que no ha escatimado en celebrar este hito significativo a tal punto, que Jin, el integrante mayor de la agrupación, fue a recibirlo a su base militar.

PUBLICIDAD

Desde el anuncio de su salida, las redes sociales se han inundado de mensajes de bienvenida y felicidad. Los fans han compartido videos, fotos y recuerdos de J-Hope, creando tendencias que reflejan su amor y apoyo incondicional. Hashtags como #WelcomeBackJHope y #HobiIsBack han dominado ‘, destacando la euforia de los seguidores por su regreso.

Para conmemorar este momento, muchos ARMYs han organizado eventos en diferentes partes del mundo, incluyendo vigilias, reuniones y proyecciones de sus conciertos. Algunas fanbases han preparado banners y carteles en lugares emblemáticos, mientras que otros han optado por hacer donaciones a organizaciones benéficas en su nombre, como una forma de celebrar su regreso y contribuir a una causa noble.

Además, se ha reportado que J-Hope planea reunirse con sus compañeros de BTS y retomar sus actividades artísticas. Los seguidores están ansiosos por saber más sobre sus próximos proyectos y colaboraciones. Las expectativas son altas, ya que su talento y carisma prometen seguir cautivando a millones.

Dentro de su discurso a los medios de comunicación, J-Hope mencionó “Tengo que decir unas palabras de agradecimiento. En primer lugar, muchas gracias. Me licenciaron del ejército con buena salud. Gracias de verdad. Quiero dar las gracias a todos los periodistas que hicieron este largo camino, y pude terminar el servicio bien y con buena salud gracias a los aficionados. En realidad, lo que quería decir es que mientras estuve sirviendo durante 1,5 años como instructor asistente de instrucción, hice muchas marchas y conocí a bastantes ciudadanos de Wonju por el camino.

Siempre saludaban a los soldados y nos animaban, y quería dar las gracias primero a los ciudadanos. Fue realmente conmovedor y no sé cómo expresar esta cálida emoción por ellos, y durante el año y medio, lo que sentí fue que para proteger al país. Muchas gracias por esperarme. Gracias por darme tanto ánimo, apoyo y amor. Me he licenciado del ejército con buena salud. Gracias”.