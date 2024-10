Bogotá se vestirá de cultura con el Día REI, en 8 localidades de la ciudad

El próximo sábado 19 de octubre, la capital se llenará de arte, música y cultura con la celebración del Día REI, una jornada de 24 horas organizada por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes, y su estrategia Red de Espacios Independientes REI, en el marco de Bogotá 24/7.

REI es una iniciativa que busca fortalecer espacios que cuentan con una programación artística permanente y que, a su vez, impulsan el desarrollo de economías conexas, como la gastronomía y el turismo, en distintas localidades de Bogotá. Este esfuerzo no solo enriquece la oferta cultural de la ciudad, sino que también fomenta el consumo cultural local y la formación de nuevos públicos.

Para este año el Día REI 24/7 contará con 23 espacios independientes de 8 localidades de Bogotá (Barrios Unidos, Chapinero, Teusaquillo, La Candelaria, Kennedy, Fontibón, Ciudad Bolívar y Engativá) que presentarán una programación artística diversa con más de 30 actividades que incluyen sonidos emergentes y experimentales, exposiciones de artes gráficas y oficios; procesos formativos en diversas prácticas artísticas proyecciones audiovisuales, lecturas en voz alta, conciertos, sets de DJs, recorridos artísticos, ferias de emprendimientos, conversatorios y talleres de gestión cultural, entre otros.

La jornada está diseñada para ofrecer una experiencia única a todos los bogotanos, consolidar un ecosistema sostenible para las prácticas artísticas, descentralizar el acceso a la cultura de la ciudad y destacar el papel de los espacios independientes como motores de la creatividad y la economía cultural en las localidades.

Programación Día REI

RED DE ESPACIOS INDEPENDIENTES

SKETCH

Barrios Unidos

Carrera 23 No. 77 - 41

Barrios Unidos

LA ZINETECA-ESPACIO 101

Calle 73 No. 20 C - 38 Of. 302

Club de dibujo

4:00 p.m. - 7:00 p.m.

Casa abierta

2:00 p.m. - 2:30 a.m.

CASA FLAMENCO BOGOTÁ

ESPACIO KB

Barrios Unidos

Carrera 28 No. 72 - 87

Barrios Unidos

Calle 74 No. 22-20

• Café Sonoro de Casa Flamenco “Noche de Impro”

7:30 p.m - 12:00 a.m.

• Cierre Mercadito / Tienda KB • Taller de “Tomamos la palabra” de Santiago Lémus

2:00 p.m. 7:00 p.m.

3:00 p.m.- 4:00 p.m.

CASA TERTULIA

Barrios Unidos

• Feria itinerante Casa Tertulia

• “Banquete” con Rafael Díaz y Juan Sebastián Rosillo. • DJ set

7:00 p.m.- 9:00 p.m.

9:00 p.m. 4:00 a.m.

Carrera 22 No. 74 - 07

1:00 p.m. - 7:00 p.m.

TALLER DE LAS MOSCAS

• Visita al taller Kike Lindo

1:00 p.m. - 7:00 p.m.

Barrios Unidos

Av. Carrera. 24 No. 64 - 16

• Concierto Hits of the future

7:00 p.m. - 9:00 p.m.

• Feria de emprendimientos, taller Exprés, exposición colectiva

4:00 p.m. 11:30 p.m.

Chapinero

de procesos, y bandas emergentes en vivo.

• Mercado de Saberes

BBAR

ESPACIO TALLER Y GALERÍA

Ciudad Bolívar

Calle 72 A Bis No. 17C-12 Sur

2:00 p.m. - 05:00 p.m.

TIERRA DE SUEÑOS

Teusaquillo

• Segunda Feria Somos Semilla Concierto Grupo Musical

Tierra de Sueños.

• Concierto - Conversatorio Grupo

Calle 31 No. 33 - 38

9:00 a.m. - 6:00 p.m.

Musical de gaitas y tambores Sierra Nevada.

• Taller de Agricultura Urbana

• Panis Bacatá y otros emprendedores artesanales/ecológicos

Teusaquillo

LA FUTILERÍA

Chapinero

Carrera 7 No. 45 - 72

8:00 p.m.- 2:00 a.m.

• Taller Gif Animado

3 agrupaciones en vivo.

• Metal Extremo Bogotano,

Kennedy

CANTERBURY

• Música en vivo con la agrupación bogotana. Shepard Rock Band

Carrera 71D No. 3A 37 Sur

BIBLIOTECA COMUNITARIA

VIOLETTA

Carrera 27H No. 711-22 sur

Ciudad Bolívar

10:00 p.m. - 2:00 a.m.

ESCUELA DE ARTE EL CÍRCULO HIPHOP

Calle 59 No. 17 - 48

• Presentación de la obra de danza “Inestable” de Alisson Ramírez

7:30 p.m. - 9:00 p.m.

Kennedy

HACKBO

Calle 44 No. 8 - 50 Of. 201

• Jam Session Breaking 2VS2 (Amateur - Pro)

• Calle 38 c Sur No. 98C-17

11:00 a.m.- 9:00 p.m.

• Vitrina de las artes

y experiencias significativas

2:00 p.m. - 6:00 p.m.

6:00 p.m - 11:00 p.m.

5:00 p.m. a 9:00 p.m.

EL AZULEJO SAN FELIPE

Barrios Unidos

• Transmisión Miscelánea:

Networking 7 proyección

de los 6 live sessions de TM

Calle 78 No. 22 - 61

LA ROSSA CENTRO CULTURAL

Teusaquillo

CASA KILELE

Teusaquillo

Calle 28A No. 16A - 31

Carrera 20 No. 32a -36

• Apertura Exposición “La línea

11:00 a.m. - 6:00 p.m.

• Apertura Exposición “La linea del tiempo de nuestra historia” y Tienda Merch

11:00 a.m. - 6:00 p.m.

La Candelaria

del tiempo de nuestra historia”

PROYECTO BINARIO

Barrios Unidos

Calle 72A No. 22 - 39

• Proyección de películas

5:00 p.m. A 9:00p.m.

y cortometrajes

EL DIBUJADERO

• Recorrido arquitectónicos por Teusaquillo D.C. con Mapa Teusaquillo II

• Tarde de collage con Carolina Ayala 3:00 p.m a 7:30 p.m.

MUTUO CASA TALLER

Teusaquillo

• Día de Flash Tattoo en Handpoke

y máquina por Yara y Mito

Teusaquillo D.C. con Mapa

• Recorrido arquitectónicos por

Barrios Unidos

Carrera 22 No. 64 - 30

• Todos somos dibujantes

2:00 p.m. - 6:00 p.m.

Teusaquillo II. Inicia en Mutuo

Casa Taller y Finaliza en Casa Kilele

• Mis amores, mis joyas. Taller de

joyería experimental por

Tundra Editora

• Creativos en fragmentos,

speed day con copas parchadas

Calle 36 No. 15 - 23

1:00 p.m. - 6:00 p.m.

2:00 p.m. - 5:00 p.m.

2:00 p.m. - 5:00 p.m.

2:00 p.m. - 5:00 p.m.

• Visita guiada por la exposición ‘La Linea de tiempo de nuestra historia’

• Laboratorio de Gestión

2:00 p.m. - 5:00 p.m.

3:00 p.m. - 5:00 p.m.

• Taller conformación redes

4:00 p.m. - 6:00 p.m.

3:00 p.m. - 5:00 p.m.

Cultural con Casa Kilele III

• Concierto Bajo Bar con Andrés Rotmistrovsky (ARG)

8:00 p.m. - 2:00 a.m.

colaborativas

• Música en vivo: Un artista Invitando en formato de trío

y Jam Session con artistas locales

CASA MAGOLA BUEN DÍA PLAZA CULTURAL

Carrera 2a No. 17 - 60

CENTRO CULTURAL CASA TURQUESA

Fontibón

• Foro pedagogía del Hiphop - Música en vivo

Carrera 101 No. 23B - 43

3:00 p.m. - 6:00 p.m.

7:00 p.m. - 9:00 p.m.

OPEN DOORS

Engativá

Calle 79A No. 69B - 39

• Portales Sensoriales

7:00 p.m. - 12:00 a.m.