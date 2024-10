Televidentes de RCN se descargaron contra ‘MasterChef’: “se siente como un ex”

Luego de varios días de ausencia finalmente el reality de RCN ‘MasterChef Celebrity Colombia’ regresa a las pantallas tras ausentarse por las eliminatorias de fútbol, feriado y cambiar su horario acostumbrado por lo que ahora es solo de lunes a viernes.

Las redes sociales del reality han estado más que activas en los días de ausencia y han servido de cultivo para que los televidentes dejen saber su posición respecto a las modalidades en la que presentan los capítulos y sus horarios.

Una de las publicaciones que concentran la mayor cantidad de críticas es la de la tabla de minutos en la que sale la imagen de cada uno de los participantes que siguen en pie en competencia y que forman parte de top 10 de MasterChef Celebrity Colombia’ junto al tiempo que han acumulado para un reto futuro que se medirá por os minutos acumulados, ya que el pin de inmunidad está fuera de juego.

“Perdiendo la emoción por ver el programa. Se siente como que un ex que lo abandona a uno vuelva intermitentemente y ya dice uno ñeeee”, “A este paso, con esa demora entre capítulos, ya ni sé quién está concursando”, “Que satisfacción que cony no lleve nada 😂 es la que debe salir próximamente”, “Ah va haber MasterChef ja ja ja ja ja ya ni me acordaba de ese programa cómo ya ni lo pasan”, y “MasterChef parece un casi algo... Uno no sabe si está o no está... Mantienen la expectativa”, se lee en los comentarios.

‘MasterChef Celebrity Colombia’ capitulo 90

El capítulo 90 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ llegará esta noche en su horario habitual y en el que los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch parecen estar más exigentes que nunca en un momento en el que el total de tiempo acumulado va de la siguiente forma: