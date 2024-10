“Siempre tengan presente que nuestras raíces negras ancestrales”: Los Herederos de Petrona siguen impulsando la resistencia afro en el caribe

En octubre, las discusiones sobre la diversidad del país aumentan debido a la conmemoración del mal llamado “Día de la Raza”, una fecha que recuerda la llegada de los colonizadores a tierras colombianas y evoca la herencia cultural que dejaron en nuestro territorio los indígenas, afrodescendientes y, por supuesto, los españoles.

Este crisol cultural dio origen a diversas expresiones, desde la gastronomía hasta la música. Entre ellas, los cantos afrocaribeños se destacaron como un medio de resistencia, expresión y preservación de la identidad de los negros cimarrones, quienes utilizaban los tambores para celebrar, lamentarse y comunicarse. Es en este contexto donde surge el bullerengue, la música de la resistencia.

Este ritmo caribeño, caracterizado por ser un baile cantado, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO debido a su desarrollo en los palenques. A través de sus melodías, acompañadas de palmas y el tambor llamador, el bullerengue refleja las penas y alegrías del Caribe. Tiene un aire ancestral, ya que en las comunidades cimarronas las mujeres lo bailaban como parte de un ritual de iniciación para las jóvenes que entraban en la pubertad. Una de las grandes exponentes de este género es Petrona Martínez, cuya influencia ha dejado una marca imborrable en el folclor colombiano, un legado que sus hijos continúan honrando y buscan perpetuar.

En Publimetro Colombia, conversamos con Joselina Llenera, una de las herederas de Petrona Martínez, quien mantiene viva la tradición de los cantos del bullerengue junto a sus hermanos en la agrupación Los Herederos de Petrona. Joselina nos contó del legado de su madre, la relevancia de esta música y el valor de estas manifestaciones culturales para los afrocaribeños.

¿Qué importancia tiene la música afro del país para la identidad de los negros colombianos?

El bullerengue es resistencia. Nuestras raíces ancestrales vienen de un palenque, y, al ser raíces de Palenque, son negras. Esto resalta aún más la importancia de que se reconozca la diáspora africana, lo que muestra esa conexión entre las personas del Caribe y las de África, quienes siguen conservando estas tradiciones desde otro continente. Me parece excelente y muy bacano que no dejen morir nuestras raíces, y que siempre tengan presente que nuestras raíces negras ancestrales son fundamentales para nuestra identidad.

Cómo hijos de Petrona ¿por qué es importante el ejercicio de seguir impulsando la música de su madre, además de las otras músicas ancestrales del Caribe?

La música, mamá... ella siempre decía que la música era lo más importante. Como mamá y como maestra, nos enseñó muchas cosas, pero lo primordial fue la prudencia, la decencia y, sobre todo, la música, que es algo que nadie puede cambiar. La música es como la sangre que corre por nuestras venas. Ese es un punto muy importante: para seguir impulsando esta música, debemos evitar que caiga en el olvido. Debemos recordar que nuestra música ancestral está viva.

¿Cuáles son las características ancestrales que ligan el bullerengue con la cultura afrocolombiana?

La música sirve para curar, alegrar, enterrar a un ser querido, en fin, sirve para muchas cosas. No deben dejar de lado el bullerengue, porque sigue vivo, está presente en nuestras venas como la sangre que llevamos por dentro. Hablando del bullerengue y lo que mencionabas, que es una música que acompaña desde el llanto por los muertos hasta los partos, y que alivia, algunas personas que no conocen bien estos ritmos podrían pensar que todo es cumbia.

Lo que buscamos transmitir con nuestra música es nuestra cultura y lo que representa. Por ejemplo, el bullerengue se cantaba para aliviar los partos. Las mujeres lo entonaban en el patio de la casa, y solo ellas podían participar, no señoritas ni niñas, solo las señoras. Cuando una mujer estaba embarazada, le levantaban el vientre mientras cantaban, lo que ayudaba al proceso del parto. Por eso el bullerengue sirve para un parto, para aliviar dolores, para las penas alegres, e incluso para enterrar a los seres queridos. Si uno quiere despedir a un familiar con música, puede hacerlo porque el mismo difunto, a través de la música, te da fuerza.

Para ti como hija y heredera de la tradición de Petrona ¿cuáles han sido los grandes aportes de la reina del Bullerengue para la música folclorica?

Mi mamá, Petrona Martínez, siempre nos enseñó que la música no era solo para divertirnos, sino que era una forma de mantener viva nuestra historia y nuestras raíces. Su legado es inmenso, porque a través de su voz y su tambor logró que el bullerengue, que viene de los palenques, se escuche en todo el mundo. Ella es una mujer que, con su música, no solo nos dio identidad a los afrocolombianos, sino que mostró a Colombia y al mundo entero lo que significa nuestra cultura. Hoy, nosotros como sus hijos tenemos la responsabilidad de seguir ese camino, de no dejar que esa tradición se pierda y de continuar transmitiendo ese legado a las nuevas generaciones. Mi mamá decía que la música es resistencia, y eso es lo que seguimos haciendo: resistir, vivir y contar nuestras historias a través del bullerengue.

