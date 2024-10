Sebastián Yatra escogió la ciudad con los árboles más grandes del mundo para celebrar su cumpleaños

Desde hace varios años el cantante Sebastián Yatra ha sido parte del soundtrack de muchas relaciones al cantarle al amor y no es un secreto que varios de sus temas llegan al corazón de quien los escucha por lo que lo convierte en uno de los máximos exponentes musicales del país.

Tras una pausa musical el cantante está de regreso y es que hace varios días estrenó ‘Los Domingos’ el cual es una declaración de amor, pero ha llegado el día de su cumpleaños por lo que envió una nota de voz en agradecimiento a los miembros de su canal de WhatsApp.

“Estoy cumpliendo 30 años hoy, ahí he estado viendo todos sus mensajes. Gracias, porque desde hace 10 años ya muchos de ustedes hacen parte de mi vida, y han sido demasiado especiales conmigo en cada uno de los países que he visitado han estado ahí, en muchos de los mejores momentos de mi vida también en muchos de los más complicados y eso se los agradezco un montón”, dijo Sebastián Yatra.

El destino que escogió este año Sebastián Yatra para celebrar su cumpleaños es Eureka al norte de California que es ampliamente conocida por la reserva de secuoyas, los cuales son los arboles más altos del mundo. Por su red social Instagram agregó un seriado de imágenes en la cima de una montaña en la que hizo la seña de su nueva edad con los dedos.

“Estoy en Eureka en California en este momento, que me vine con mis amigos a pasar el cumple y sabrán que siempre en mi cumpleaños me voy a algún lugar distinto y me desconecto un poco, pero desde un lado muy especial para mí, espiritual, conectando con la vida y agradeciendo mucho y de verdad que este año sí que tengo muchísimo que agradecer, sobre todo. El lugar este donde estoy viviendo, mirando la vida, sintiendo amor, y nada como realmente disfrutando esta existencia que nos dio quién sabe quién, yo le llamo Dios, cada quien le pone su nombre”, finalizó Sebastián Yatra