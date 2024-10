“¿Qué haces?”: J Balvin fue “humillado” por varios famosos en un partido de fútbol

J Balvin dejó ver que sus habilidades en la cancha de fútbol no son precisamente las más destacadas, al menos en lo que se refiere a las digitales, ya que en medio de una partida del videojuego ‘EA Sports FC 25′ el cantante quedó “humillado” no solo por futbolistas profesionales, sino también por otras figuras famosas.

El colombiano ha dejado claro que se siente cómodo participando en proyectos relacionados con esta industria del entretenimiento, figurando como personaje en el reconocido juego móvil, ‘Subway Surfers’, además de tener su propia ‘skin’ en el famoso videojuego ‘Fortnite’, algo que también hizo su colega Karol G recientemente.

Pero el artista no solo presta su imagen para los videojuegos, ya que sus temas también han figurado en varias ediciones de los juegos de fútbol desarrollados por la reconocida empresa de esta industria, ‘Electronic Arts’.

De hecho, en su más reciente entrega, J Balvin no solo fue uno de los artistas que prestó uno de sus temas para el soundtrack, sino que también fue uno de los invitados musicales durante la ceremonia de lanzamiento del juego a finales del mes de septiembre.

Pero tal parece que la empresa sigue teniendo presente al colombiano, ya que lo invitaron a un evento en donde junto a otras figuras famosas y futbolistas profesionales probaría el nuevo modo de juego de esta entrega reciente, llamado ‘Rush’.

En el equipo del colombiano se encontraba el futbolista Eden Hazard, el presentador deportivo Michael Timbs y el creador de contenido Iran Ferreira, mejor conocido como ‘Luva’. En el bando contrario estaban los futbolistas del Real Madrid, Jude Bellingham y Endrick, junto a los streamers DjMaRiiO y Rivers.

J Balvin no dio la talla y se lo hicieron saber

El clip compartido por el cantante deja ver que sus habilidades para este videojuego no eran las mejores, ya que no pudo concretar un solo gol durante la partida, además de que se dejaba robar el balón facilidad. De hecho, Eden Hazard no dudó en reclamarle por este tipo de acciones: “¿Qué haces, amigo?”.

El encuentro terminó con una derrota para el equipo de J Balvin que quedó derrotado por la diferencia de un gol. Sin embargo, las risas entre los jugadores no faltaron

Por su parte, el presentador del evento no dudó en destacar el rendimiento del colombiano, diciendo en modo jocoso que no esperaba que esas fueran sus habilidades: “J Balvin, no te voy a mentir, eres mejor de lo que esperaba”.

En la sección de comentarios del clip también se pueden leer unos mensajes en relación al rendimiento del artista en el partido de fútbol: “Humillaron a J Balvin de manera sutil 😢😅”, “Pobre Balvin, hasta Hazard le reclamó 😅😅😅”.